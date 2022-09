Metaaldetectoristen speuren strand van De Panne af op zoek naar bijzondere schatten… en metaalafval

Christophe Decoussemaeker van Westcoastdetecting in De Panne heeft een passie voor metaaldetectoren, maar ook voor het mooie strand van De Panne. Dat inspireerde hem om alle metaaldetectoristen uit te nodigen voor een zoekactie op het strand van De Panne.

Het voorbije weekend schreven 250 soulmates zich in om te speuren naar de 1.500 jetons die Christophe en zijn team hadden begraven onder het zand. Op het einde van de dag had de bende een hele hoop metaalafval verzameld en gingen heel wat speurders naar huis met een van de vele prijzen die werden omgeruild voor de jetons.

“Zo slaan we twee vliegen in één klap”, zegt een tevreden Christophe. “Ons strand is zo weer een stuk properder, en het was ook een leuke zoektocht voor al die gepassioneerde metaaldetectoristen. Ze kwamen van overal. Uit het binnenland, zelfs uit Wallonië. Opvallend veel Fransen stonden hier al ’s morgens vroeg aan de Side Shore Surfclub. Onder hen 24 leden van de Franse club Web Detection 62 uit Sangatte. Er waren zelfs mensen uit Reims en de Elzas afgezakt.”

Extra uitdaging

“We organiseren zo’n dubbele zoektocht trouwens niet voor het eerst. We deden dit hier al eerder, maar ook al in Geluwe en in Steenkerke. Zo’n dag organiseren met iedereen die van metaaldetectie zijn hobby maakt, is leuk, maar het wordt nog leuker als we er een extra uitdaging aan koppelen. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk jetons te spotten. Aan elke jeton hing een tombolabiljet. Op het einde van de dag hebben we een aantal mooie prijzen verloot, gesponsord door een van onze leveranciers. De hoofdprijs was een metaaldetectorset XP Deus 2 ter waarde van 1.600 euro, en ook de tweede en de derde prijs waren waardevolle metaaldetectorsets. Verder waren er nog voor bijna 2.000 euro cadeaucheques, kleinere prijzen en gadgets.”

De hele dag waren alle deelnemers geconcentreerd aan het werk. Met op hun hoofd een koptelefoon, in de hand hun detector en een schopje… Onder hen ook Theo Jonckheere, afkomstig uit Nieuwpoort (65). “Ik doe dit al 15 jaar”, vertelt Theo. “Ik zoek op velden en akkers, want ik woon nu in het Mechelse. Maar ik kom ook nog dikwijls naar zee. Onlangs vond ik ter hoogte van Ster der Zee in Sint-Idesbald een massief gouden trouwring. Heel ver op het strand, trouwens. Het was toen net springtij en dan trekt het water ver achteruit. In de ring stonden de namen en de trouwdatum van een koppel. Mijn schoondochter Jolyn Ostyn is erin geslaagd om hen terug te vinden via de sociale media. Eigenlijk was het de bedoeling dat ik hen vandaag de ring zou teruggeven, maar de man is coronapositief. Ik heb hem gisteren aan de schoonvader van de vrouw bezorgd.”

Historische vondsten

Ook Nancy Van Orle (59) uit Antwerpen speurt geconcentreerd het strand af. “Hiervoor kom ik al voor de tweede keer naar De Panne. Christophe ken ik al langer trouwens. Het strand is eens iets anders dan akkers en velden. Ik doe dit al 13 jaar en hoop altijd op historische vondsten. Ik heb al wel Romeinse en middeleeuwse metalen schatten gevonden.”

Schepen Dimitry Soenen uit Ieper zet zich op politiek vlak in voor de Unesco-erkenning van archeologische sites in Ieper, is vrijwilliger bij archeologische opgravingen en dus ligt zijn interesse in metaaldetectie voor de hand. Ook hij was bij de 250 deelnemers voor deze zoek- en metaalopruimingsdag. Dimitry nodigt iedereen ook uit voor de pas geopende expo ‘Heavy Metal’ in het Yper Museum met middeleeuwse metaalvondsten afkomstig uit middeleeuwse stadsopgravingen.