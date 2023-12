Met Winterwonderpakket kan je in Roeselare genieten van oliebollen, een film of een ritje op het reuzenrad

Wie tijdens de kerstvakantie op zoek is naar activiteiten met de kinderen zonder zich blauw te betalen, moet in Roeselare zijn. Daar kan je vanaf woensdag 20 december een Winterwonderpakket boeken voor maar 15 euro. Dat pakket belooft een zorgeloze dag gevuld met plezier en lekkers: een kerstfilm of schaatsen, een kerstattractie, een zoektocht, oliebollen en een drankje in de lokale horeca.

“Het Winterwonderpakket is de ideale gezinsactiviteit tijdens de kerstvakantie. Zorgeloos voor mama, papa, oma of opa en magisch voor de kids”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Binnenkort begint de kerstvakantie. Weet jij soms niet wat te doen met de kinderen? Met het Winterwonderpakket beleef je een dag vol winterpret voor maar 15 euro. Schaatsen op de ijspiste of de nieuwste kerstfilm ontdekken? De keuze is aan jou. Daarna geniet je van een ritje op het reuzenrad, de ballonnetjes of de nostalgische paardenmolen. Tussendoor smul je van een heerlijk pakje oliebollen. Zet je notenkrakerkroontje en speurneus op voor de notenkrakerzoektocht. Dorst gekregen van al die winterpret? Geniet dan van een warme chocomelk of ander drankje in één van de 30 deelnemende horecazaken.

Eenvoudig bestellen

Een Winterwonderpakket bestel je eenvoudig online via visitroeselare.be of in het toeristisch onthaal (in Koers). Je kiest tussen een pakket met schaatsen of een pakket met cinema. Daar krijg je dan bij: een ritje op een kerstattractie (keuze uit reuzenrad, ballonnetjes of paardenmolen), oliebollen, drankje en de notenkrakerzoektocht. Kinderen krijgen ook een notenkrakerkroontje.

Vanaf zaterdag 23 december kan je je pakket afhalen bij het toeristisch onthaal. Je kan je pakket op een dag naar keuze gebruiken in de hele kerstvakantie: van 23 december tot 7 januari.

Notenkrakerzoektocht

Beleef het kerstverhaal van de Notenkraker in hartje Roeselare. Op een wandeling van Koers naar de Grote Markt kom je onderweg verschillende tafereeltjes tegen met die gekke figuurtjes. Je ontdekt er het verhaal van de notenkraker en speurt er naar kerstmutsen. Heb je de kerstmutsen allemaal gevonden? Vul dan het deelnemersformulier in en maak kans op een Roeselare Kadobon. Het plannetje haal je gratis op in het toeristisch onthaal in KOERS. Het is ook inbegrepen in het Winterwonderpakket.

Waterspektakel Eau Revoir

Op 5, 6 en 7 december komt het water aan de Grote Bassin tot leven en zie je betoverende projecties verschijnen. Van 18 u. tot 20.15 u. begint er elk halfuur een nieuwe voorstelling in het Stadspark (dichtst bij de Diksmuidsesteenweg). Geniet na met lokaal lekkers van twee coole foodtrucks: Bombrewery en Patat.

Sportief met de Santa Run

Op donderdag 28 december gaat de Santa Run door in de binnenstad. Je kan ofwel inschrijven voor 3,5 km of 10 km. Inschrijven voor de loop kan op www.santarunroeselare.be

Vlot en goedkoop naar het centrum

Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode parkeer je opnieuw goedkoop in de centrumparkings (Wallenparking, Stationsparking, Moermanparking en De Munt). Op zaterdag kan je zoals altijd lekker lang parkeren aan 1 euro per 4 uur.

Maar kom – gezien de verwachte drukte – te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Tijdens het weekend van 23 en 24 december kan je zelfs gratis gebruik maken van de bussen van De Lijn. Daarvoor hoef je enkel ‘Roeselare’ te sms’en naar 4884.

Met de gratis elektrische shuttle kom je helemaal zorgeloos naar het centrum. De shuttle rijdt in de weekends van 23 en 24; 30 en 31 december tussen parking Expo en de Wallenparking. Van 11 tot 19 uur vertrekt er elke 20 minuten een rit.