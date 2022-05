Met ‘wielen en lichtjes’ geld inzamelen voor kinderkankerfonds in Tielt

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei organiseren Claude Taelman, Maarten Claerhout en Cindy Wielfaert met hun vzw KKF & Co opnieuw een evenement om geld in te zamelen voor het kinderkankerfonds van het UZ Gent. Met Wheels & Lights for Life staat alles deze keer in het teken van wielen en lichtjes.

Zo is er op zaterdag onder meer een uitgepijlde motorrondrit onder leiding van MTC Tielt en een lichtjesshow met vrachtwagens en trucks. Daarvoor kan nog steeds ingeschreven worden via kkfenco@gmail.com. “We hebben aan de lichtjesshow ook een wedstrijd verbonden”, vertelt Cindy Wielfaert.

“Drie trucks zullen geselecteerd worden om gratis deel te nemen aan Passion4Trucks op 24 en 25 juni in Brussel. Ook zullen we 50 gratis toegangskaarten weggeven voor dit event.”

Op zondagmorgen is er dan weer een ‘aperitief meeting’ met oldtimers, specials en tuned cars. Ook hiervoor kan inschrijven nog steeds. Tussendoor zal er ook heel wat randanimatie zijn.

“Op zaterdag treden vanaf 19 uur onder meer Nightlife, NeverTheHero en Royalty Busters op. Ook zal er een gezellige bar zijn en zorgt een cateringbedrijf voor heel wat lekkers”, geeft Cindy Wielfaert aan. “Voor de kinderen zullen dan weer kermisattracties, een springkasteel en een kindergrime aanwezig zijn.”

Royalty Busters

De mannen van Royalty Busters kijken alvast uit naar het optreden. “We werden door de organisatie gevraagd of we het zagen zitten om een benefietconcert te verzorgen”, vertelt Johan Van Overbeke, één van de muzikanten van Royalty Busters.

“We hebben uiteraard niet getwijfeld en onmiddellijk ja gezegd om een gratis optreden te voorzien. Van ons kan je zoals steeds Engelstalige en Nederlandstalige rockcovers verwachten. We kunnen iedereen alleen maar aanraden om af te zakken.”

De toegang tot het evenement Wheels & Lights is gratis. Alle opbrengst – onder meer van de deelnemers aan de verschillende shows en de drank- en eetstanden – gaat integraal naar het kinderkankerfonds van het UZ Gent. “Al worden ook vrijblijvende giften geapprecieerd. Dat kan door storting op het rekeningnummer BE24 7360 1377 1438”, besluit Cindy Wielfaert.

(TM/LDW)