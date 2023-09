Met Vief Veurne op verkenning in het Zeeuwse Veere

Onlangs organiseerde het bestuur van Vief Veurne een daguitstap naar het Zeeuwse Veere op het voormalige eiland Walcheren.

Na de passage onder de Westerschelde kon de groep van 60 deelnemers genieten van een mooie boottocht op het Veerse meer. Ondertussen had iedereen kunnen proeven van een streekspecialiteit, een ontbijtkoek met de naam Zeeuwse bolus. Na een lekkere lunch bij resto Van der Valk trok de groep op verkenning door Veere met zijn pittoreske jachthaven en zijn kleine straatjes met gezellige drankgelegenheden en winkeltjes waar de bezoeker kan kennismaken met het Haagse Hopje. Bij Boonmans Wijnmakerij in Nieuwdorp (Zaandam) leerde de groep hoe bessenwijn wordt gemaakt. Dit bedrijf dat in 1993 werd opgericht produceert drinksappen en puursappen van Zeeuwse bessen. Na een rondleiding in het bedrijf en een proevertje van de wijn trok de groep terug naar Veurne. De voorzitter Francis Peeters en zijn leden konden opnieuw terugkijken op een aangename en verzorgde uitstap. (JTV/foto JTV)