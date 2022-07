Met tuinslang, ducttape, borstels en ladders krijgt Ewout na zeven uur zijn ara uit hoge boom in Houthulst

Een welgekomen vrije zondag werd een dag vol stress en hectiek voor Ewout (22) en zijn twee jaar oude groenvleugelara Noah. Zijn huisdier kon plots ontsnappen in Houthulst en vloog richting een twaalf meter hoge boom. Na veel geduld, durf en een creatief ‘hoogstandje’ slaagde hij erin om Noah te redden. “Ik leef voor die dieren.”

Het duo trok zondagvoormiddag naar de rommelmarkt in de Terreststraat in Houthulst. “Ik woonde daar vroeger en ging eens mijn buren van weleer terugzien”, vertelt Ewout uit Langemark-Poelkapelle.

“Wanneer ik met Noah ga wandelen, hang ik hem steeds vast aan een leiband. Een kindje vroeg om hem op de schouder te houden en hield plots een arm omhoog. Noah was geschrokken en ging de lucht in. Mét de leiband, die losgeraakt was van mijn broek. Ik dacht dat hij niet ver zou geraken en vond hem terug op het dak van een school in de buurt. Toen ik via een ladder het dak op wou, schrok hij opnieuw en vloog naar een spar van ongeveer twaalf meter hoog.”

Zelfs vrouwtje hielp niet

Dat bleek het begin van een langdurige reddingsoperatie. “Ik probeerde hem tevergeefs naar beneden te lokken”, vervolgt Ewout. “Ik ging zelfs over en weer naar mijn woning in Langemark-Poelkapelle om zijn vrouwtje Kiwi op te halen. Helaas, zelfs dan wou hij nog niet voldoende afdalen.”

Brandweer Westhoek werd opgeroepen, maar de brandweerlui konden er niet bij. Samen met de eigenaars van de tuin, waar de spar staat, en een vriend kwam Ewout creatief uit de hoek.

Schrik van water

“We plakten enkele borstels aan elkaar met ducttape en hingen er een tuinslag aan vast, want ik weet dat Noah schrik heeft van water”, aldus Ewout.

Ewout klom uiteindelijk zelf in de boom. © TP

Na een tijdje spuiten met de lange borstelconstructie, zakte de papegaai ietwat. Het signaal voor Ewout om lijf en leden te riskeren voor zijn huisdier. “Via een ladder kroop ik ettelijke meters omhoog in de boom”, zegt Ewout. “Het was heel bangelijk, maar zo lukte het eindelijk om Noah mee te nemen naar beneden.”

Tegen 17.30 uur stond de jonge twintiger opnieuw op de begane grond, met zijn ara veilig aan de leiband. “Ik keek uit naar deze vrije dag in een drukke werkperiode, al had ik er de vele uren wel voor over om Noah te redden. Mijn twee groenvleugelara’s zijn mijn kinderen. Ik leef voor Noah en Kiwi”, besluit Ewout.

(TP)