Met The Smiles heeft Knokke-Heist er een nieuwe trekpleister bij

In Knokke-Heist opende The Smiles in Duinenwater 49 zijn deuren voor het publiek. The Smiles biedt innovatief entertainment in een gezinsvriendelijke omgeving. Met 10.000 m² aan gevarieerde activiteiten, state-of-the-art bowling, Tag Active, een uitdagende karting, Arcadegames, karaokebar, binnen- en buitenspeeltuin, pool & darts, allemaal in een uniek interieur, is het dé all-weather-infrastructuur aan onze Oostkust.

Na deze testweek wordt vrijdagavond 2 februari het complex officieel ingehuldigd in aanwezigheid van het gemeentebestuur en genodigden.

Energieneutraal

En zo heeft Knokke-Heist er een trekpleister bij. Op 30 mei 2022 startten in de weide tussen Jeugdhuis ‘t Verzet en de Knokkestraat, de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe bowling- en kartinginfrastructuur. Architectenbureau Project uit Knokke-Heist opteerde voor een strak hedendaags ontwerp dat met zijn witte gevels en grote raampartijen zich perfect integreert binnen de villa-appartementen van Duinenwater en het toekomstige stadsrandbos. Het gebouw kreeg een dakvolume van oranje tegelpannen waarachter zich een plat dak bevindt met alle energieneutrale technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Bowling

“Het was wijlen Leopold Lippens die destijds met de vraag kwam om opnieuw een bowlingzaak in Knokke-Heist te starten, eentje met wel 18 banen”, zegt Valerie Vanhonsebrouck van Bowl-Inn, dat ook zaken heeft in onder meer Brugge en Blankenberge. “Maar het is uiteindelijk veel meer geworden.” Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich 24 bowlingbanen, een snooker- en dartscafé met karaokebar en lounge, een kinderspeeldorp binnen met aansluiting op een speeltuin buiten, een restaurant met 300 zitplaatsen met deels overdekt terras, een ruimte voor electronicgaming en een polyvalente ruimte. Voorts is er op het gelijkvloers nog een ruimte van 220 m² voor diverse all-weather- activiteiten.

Karting

Op de verdieping kunnen vanaf dit najaar snelheidsduivels zich op volledig elektrisch aangedreven e-karts uitleven op een avontuurlijk karting-parcours. Het circuit met veel venijnige bochten slingert ook op en neer op verschillende hoogteniveaus. Op een tussenplatform kunnen supporters plaatsnemen op een toeschouwerstribune en/of iets nuttigen in de pitstopbar. (MM)