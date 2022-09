Met sluiting KBC-kantoor verdwijnt laatste geldautomaat uit Moorsele:“Grote gevolgen voor Moorselenaar”

Velen van u herinneren het zich nog levendig. In elke gemeente vond je drie, vier, vijf bankkantoren. ASLK, Gemeentekrediet, Bank van Roeselare, Bank Brussel Lambert of later Dexia, KBC, BNP Paribas of Argenta. De wereld is veranderd. Alles moet digitaal, tegelijk sluiten veel kantoren in kleinere gemeenten. Ook in Moorsele, waar met het KBC-kantoor de laatste geldautomaat verdwijnt. Schepen van economie Kevin Defieuw vindt dat de gemeente in de bres moet springen.

Enkele jaren terug sloot het Belfius-kantoor al. Daardoor bleef KBC als enige met een vestiging in Moorsele, al was dat ook zonder personeel. Enkel de automaten bleven er nog. Maar niet voor lang meer, want recent verscheen er een briefje aan de gevel van het gebouw met de boodschap dat het kantoor op 26 september definitief sluit.

Het KBC-kantoor in Gullegem weet van niets. Bij de persdienst van KBC vertellen ze dat oude automaten technisch niet langer ondersteund worden. “In België, ook in Moorsele,wordt steeds minder cash geld afgehaald en cash betaald. Die trend is al jaren merkbaar en werd door de coronacrisis verder bevestigd.Vandaar dat een vervanging van deze automaten niet aan de orde is. KBC merkt datde verwachtingen en gewoonten van onze klanten sterk gewijzigd is, en stelt al een aantal jaren op rij vastdat steeds meer klanten steeds vaker, en soms zelfs uitsluitend, opteren voor de digitale kanalen. Al dan niet in combinatie met advies door experten.”

Moorsele telt bijna 7.000 inwoners. Een bankautomaat is er dus zeker op zijn plaats – Schepen Kevin Defieuw

KBC richtte ook samen met Belfius, ING België en BNP Paribas Fortis Batopin op, een NV die onafhankelijke geldautomaten uitbaat. Batopin centraliseert en optimaliseert de ligging van die bankautomaten van de vier grootbanken. Het is momenteel bezig met de uitrol van de plannen om het aantal automaten te reduceren op plaatsen waar er zich binnen een straal van 5 kilometer meerdere bevinden. De automaat in Gullegem is minder dan vijf kilometer verwijderd van Moorsele. De verdwijning van de KBC-automaat in Moorsele kadert dus in deze strategie.

Niet evident

KBC kiest er voor om de huidige automaten niet te vervangen. Online bankieren is niet voor iedereen evident. Veel ouderen hebben het er bijvoorbeeld nog steeds moeilijk mee. In het centrum van Moorsele vind je zo het WZC Sint Jozef. “Het is triest dat wij vergeten worden. Sommigen hebben wel een smartphone of tablet maar het gebruik van die bankapps is niet zo makkelijk. We hebben regelmatig cash geld nodig en nadat de banken wel jarenlang geld konden verdienen aan ons, worden we nu door hen vergeten”, vertelde een bewoner.

Schepen van Economie Kevin Defieuw vindt dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

“De dienstverleningssector kiest op vandaag voor centralisatie en trekt weg uit de kleinere dorpskernen. We moeten als gemeente hulp bieden bij het indienen van de belastingaangifte of groepsaankoop groene stroom. Dat de bankloketten sluiten, kunnen we enkel maar betreuren. Het sluiten van de laatste bankautomaat in Moorsele gaat evenwel een stap verder en heeft grote gevolgen voor ouderen en de lokale handelaars. Moorsele telt bijna 7.000 inwoners. Een bankautomaat is dus zeker op zijn plaats in deze deelgemeente. We zullen er als gemeente bijgevolg alles aan doen opdat er ook in de toekomst in een bankautomaat in Moorsele aanwezig zal zijn. We zullen ons in eerste instantie richten tot de hoofdkantoren van de verschillende banken, alsook alternatieve pistes verder onderzoeken.”