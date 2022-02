Met Silke krijgt Torhouts VLTI 31-jarige directeur

Na de krokusvakantie, dus pakweg vanaf maart, wordt Silke Deschoemaeker de nieuwe directeur van het Torhoutse Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (VLTI). Ze is pas half december 31 jaar geworden en dus komt er een opvallend jonge kracht aan het hoofd van de school. “Ik heb er gigantisch veel zin in”, zegt ze gedreven.

Silke is de dochter van Freddy Deschoemaeker (70) en Katrien Degroote (bijna 62) uit de Waterhoekweg in Torhout. Ze is in 2013 aan de Gentse universiteit afgestudeerd als master in de biologie en volgde daarna nog het jaar ‘specifieke lerarenopleiding’. Ze geeft sinds 1 september 2014 les aan het VTI van Diksmuide, intussen de campus Cardijn van de fusieschool ’t Saam. Een opdracht natuurwetenschappen, wiskunde en toegepaste fysica, chemie en biologie in de tweede en derde graad TSO.

Ik heb de jeugdbeweging ervaren als een ideale leerschool

“Ik heb er de voorbije jaren mijn grote passie voor het onderwijs ontdekt”, zegt ze. “Toen ik de vacature voor de directiefunctie van het VLTI zag, besloot ik het erop te wagen om me kandidaat te stellen. Zo zou ik mijn interesse voor onderwijs, wetenschap, plant, dier en milieu kunnen combineren met overleg, verantwoordelijkheid, planvaardigheid en kritische instelling. En kijk: de raad van bestuur van de Scholengroep Sint-Rembert geeft me de kans om te bewijzen dat ik die uitdaging wil waarmaken. Wat ben ik daar blij om! Uiteraard moet ik nog veel leren, maar ik kan terugvallen op de ervaring van de huidige, waarnemende directeur Stefaan Samaey en adjunct-directeur Korneel Verté. Als ik beginnersfouten maak, dan hoop ik dat de VLTI-leerkrachten en het directieteam van de scholengroep mij die zullen vergeven en me waar nodig wegwijs maken.”

Lang actief geweest bij Chiromeisjes Don Bosco

Silke is lang actief geweest in het jeugdwerk. Ze was zeven jaar leidster bij Chiromeisjes Don Bosco, waarvan twee jaar hoofdleidster. “Ik probeer nog als kok met de groep mee te gaan op zomerkamp, maar besef dat dit als gevolg van mijn nieuwe functie moeilijk haalbaar wordt”, zegt ze. “Sowieso heb ik de jeugdbeweging ervaren als een ideale leerschool om sociale vaardigheden aan te scherpen en initiatief te nemen. Ik ben extravert van aard en zal aan het VLTI proberen om op een constructieve en democratische manier leiding te nemen. Al ben ik nog jong en zal ik daarin natuurlijk moeten groeien. Het VLTI telt momenteel 266 leerlingen en een 60-tal personeelsleden. Met respect en aandacht voor zorg, communicatie en samenwerking zal ik me keihard voor hen inzetten.”