Met SeaBreeze realiseert Olivier reisdromen voor ieders budget: Opnieuw reisbureau in De Panne

Olivier Cuvelier (46) heeft met een jarenlange ervaring in de reissector een schat aan gedroomde vakantiebestemmingen verzameld. Als Operation Manager voor Thomas Cook deed hij ervaring op van Europa tot exotische eilanden. Daaraan kwam een eind toen de touroperator in 2019 de boeken neerlegde in België. Maar de reismicrobe liet Olivier niet los… Met SeaBreeze start hij in De Panne zijn eigen reisbureau.

“Ik ben 17 jaar weggeweest uit De Panne”, vertelt Olivier. “Ik heb veel geleerd bij Thomas Cook, maar daar sta je dan ineens door het faillissement, zonder werk. Gelukkig vond ik een job bij een immokantoor in De Panne, maar heel wat mensen vroegen me waarom ik met mijn ervaring niet zelf een reisagentschap zou starten in De Panne, waar momenteel geen enkel reisbureau meer is. Het bleef door mijn hoofd spoken…”

Olivier houdt vooral mooie herinneringen over aan zijn periode bij Thomas Cook. “Ik heb er veel geleerd, alles eigenlijk… Ik ben er gestart met ‘middelverre’ reizen, bestemmingen aan de Middellandse Zee. Op een bepaald moment werd ik Operation Manager in Turkije, en ik werd verantwoordelijk voor zowel het Europese team als voor het lokale team ter plekke. Dan leer je niet alleen wat er op cultureel of recreatief vlak te beleven is en welke de goede hotels zijn, maar je leert er ook de bevolking kennen… Zo merkte ik snel dat Turken niet snel in hun kaarten laten kijken, maar het is toch gelukt om vlot met hen samen te werken. Daarna verhuisde ik voor twee jaar naar Mombasa in Kenia. Ik was er ook verantwoordelijk voor de bestemmingen Tanzania, Zanzibar en de Seychellen. Het was toen al heel gewoon om dagelijkse digitale team-meetings te houden met de diverse markten en de lokale teams, maar vanuit mijn basis in Mombasa organiseerde ik ook maandelijks een fysieke ontmoeting op de verschillende bestemmingen. Daar heb ik echt geleerd hoe je moet omgaan met verschillende culturen en hoe belangrijk het is dat je elkaar begrijpt. Als je tegenover mensen van een andere cultuur respect toont, dan krijg je respect terug.”

Mijn sterke troef is dat ik nog altijd veel connecties heb in het buitenland

Naar de Malediven

“Het bedrijfsbeleid hield in dat je twee zomers op een bepaalde bestemming mocht blijven. Daarna kregen anderen een kans en tegelijk was dat ook een garantie dat er moeilijk kon gesjoemeld worden. Ik werd naar de Malediven gestuurd om er goede contacten te leggen en een netwerk op te bouwen. Daar heb ik zo’n 65 resorts gezien. Die luxueuze toets wilde ik toen ik terugkeerde naar Mombasa ook in Kenia toepassen. Maar in 2019 viel helaas het doek.”

Olivier besloot om door te zetten en startte SeaBreeze Reizen op. “Ik heb een plan en dossier opgesteld in samenwerking met Unizo en dat opgestuurd naar het Garantiefonds. Men kende mijn verleden en financieel zat het goed, dus kon ik me inschrijven bij het Garantiefonds, wat een must is ter bescherming van insolventie. Met de faillissementen die er nog zitten aan te komen, is men bijzonder streng!”

Olivier kiest niet voor een fysiek kantoor, maar liet een mooie website ontwerpen. “Daar kunnen mensen via een contactformulier vragen stellen. Door een aantal zaken aan te vinken op een uitgebreide vragenlijst weet ik wat ze belangrijk vinden. Ze vinden op de website ook al enkele inspirerende bestemmingen als voorbeeld. In elk geval wil ik aan diverse doelgroepen reizen aanbieden. Daarom ben ik in zee gegaan met Corendon voor goedkope, goed georganiseerde reizen en met Pegase voor luxereizen op individuele basis. Omdat we nog altijd vasthangen aan coronabeperkingen gaat, is de enige verre bestemming de Dominicaanse Republiek. Mijn sterke troef is dat ik nog altijd veel connecties heb in het buitenland en dat ik in heel veel hotels zelf ben geweest. Ook help ik mensen graag met praktische zaken zoals hoe en waar ze geld kunnen wisselen, wat er ter plekke de moeite is om te bezoeken of te doen, ik houd overal de coronasituatie van nabij in de gaten en volg elk dossier persoonlijk op. Alle reizen kunnen digitaal worden geboekt, maar ik hecht ook veel belang aan persoonlijk contact. Dat kan via videocalls, maar als mensen dat willen kom ik graag bij hen langs.”

De eerste reizen zijn geboekt voor de paasvakantie en Olivier hoopt om van SeaBreeze snel zijn hoofdberoep te kunnen maken.

Info: https://seabreezereizen.be/ – info@seabreezereizen.be