Met ruim 1.600 op Dag van de Jeugdbeweging in Torhout

De Dag van de Jeugdbeweging gaat in Torhout traditioneel gepaard met een groot openluchtontbijt en een feestje met dj’s. Vrijdagmorgen kon dat voor het eerst op de volledig heraangelegde Markt gebeuren. Ruim 1.600 enthousiastelingen waren present.

“We hadden ontbijt voorzien voor 1.250 personen”, aldus jeugdanimator Tom Denys. “Maar er kwam tot onze vreugde meer volk opdagen, naar schatting minstens 1.600 man. Het ontbijt was enkel bestemd voor wie zich in jeugdbewegingsuniform liet zien.”

Populaire dj Ellyts brengt aantal collega’s dj mee

De meeste kinderen en jongeren waren effectief uitgedost in de kleren van hun jeugdvereniging. Of dat nu KSA, Chiro, scouts of KLJ was, het maakte niet uit. Voor de muziek zorgde de Torhoutse Ellen Degrande, alias de populaire dj Ellyts, tot voor kort nog leidster bij Chiromeisjes Don Bosco. Ellen kwam niet in haar eentje platen draaien, ze bracht nog drie andere dj’s mee: dj Nolf, M-Pulsive en D-Mole.

Er werden voor de drankjes – alcohol was strikt verboden – herbruikbare bekers ingezet. Iedereen die zijn beker terugbracht naar de omruilstand kreeg een opstrijkembleem van de Dag van de Jeugdbeweging om op zijn of haar outfit aan te brengen. De eerste 1.000 aanwezigen scoorden bovendien een exclusief polsbandje.

Alles verliep rimpelloos. Tegen 8.30 uur zaten de scholieren alweer op de banken voor hun lesdag.