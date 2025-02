Met #ReflectingLights strijden Deltalight en Light for the World voor toegankelijke oogzorg

Verlichtingsbedrijf Deltalight lanceerde samen met ngo Light for the World de campagne #ReflectingLights, waarbij ze de aandacht willen vestigen op het toegankelijk maken van oogzorg in Sub-Sahara-Afrika. In de KIOSK presenteert Deltalight met ontwerpster Noëmi Orgaer een spiegelende lichtinstallatie als verlengstuk van de campagne.

Light for the World België zorgt voor duurzame kwaliteitszorg voor iedereen en strijdt voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Sub-Sahara-Afrika. Samen met Deltalight, gevestigd in Wevelgem, lanceerden ze de #ReflectingLights-campagne: een initiatief dat bewustzijn creëert en oogzorg bereikbaar wil maken voor de meest kwetsbare mensen.

“Als innovatief en duurzaam bedrijf geloven we in de kracht van licht om levens te verbeteren. Met de #ReflectingLights-campagne willen we mensen helpen wiens leven letterlijk donker is geworden door vermijdbare blindheid”, zegt Jan Ameloot, CEO van Deltalight.

KIOSK in samenwerking met Noëmi Orgaer

Een eerste onderdeel van de campagne was de introductie van de #ReflectingLights-pin. “Deze pin, gemaakt van reflecterend materiaal uit Deltalight verlichtingsoplossingen, herinnert ons eraan hoe belangrijk licht is, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk.” Sinds december droegen medewerkers van beide organisaties deze pin om aandacht te vragen voor het belang van toegankelijke oogzorg.

Een tweede actie is de presentatie in de KIOSK op de Graanmarkt in Kortrijk. Deltalight werd voor de conceptontwikkeling gematcht aan ontwerpster Noëmi Orgaer. Zij exposeerde in 2023 een eerste maal in Kortrijk tijdens het WONDER Creativity Festival, met een verlichtingsobject als afstudeerproject van haar opleiding productdesign aan La Cambre Brussel.

“Intussentijd heeft ze als productontwerper en interieurvormgever naam gemaakt in België en daarbuiten met knappe interieurrealisaties, deelnames aan collectible design events met eigen ontwerpen en scenografieën voor exposities en modeshows. Haar studio is momenteel gevestigd in Parijs. Noëmi ontwikkelde een intrigerende presentatie waar reflecterende materialen de hoofdrol spelen en de voorbijgangers getriggerd worden”, besluit Lisa Declercq van Designregio Kortrijk.