Met nieuwste mondscanner digitaliseert Youri (49) middeleeuwse topstukken: “De mogelijkheden zijn ongelooflijk”

Met z’n nieuwste mondscanner loodst Youri Van Miegroet (49) middeleeuwse topstukken het digitale tijdperk in. Recent ging hij een reeks meesterwerken inscannen in musea in binnen- en buitenland. “Het Louvre staat al aan te kloppen”, zegt conservator Seppe Roels, die fondsen zoekt om het dure toestel te leasen.

“Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het scannen.” In zijn woonkamer in Ieper demonstreert Youri Van Miegroet (49) de nieuwste mondscanner. In een minuutje scant hij een prothese, die live in 3D en tot in het kleinste detail verschijnt op z’n laptopscherm. De man is tandtechnicus en senior digital specialist bij het Deense bedrijf 3Shape. “We zitten aan onze vijfde generatie intraorale scanners, die tandartsen en tandtechnici wereldwijd gebruiken om tanden, kaken, implantaten en prothesen te digitaliseren, binnen en buiten de mond. Zulke toestelletjes worden steeds preciezer, sneller en gebruiksvriendelijker. Onze TRIOS 5 weegt amper 299 gram, maar is ook de duurste: 25.000 euro, laptop inbegrepen. Het neusje van de zalm binnen deze baanbrekende toptechnologie.”

Musea Brussel en Aken

Via een tandarts kwam Youri in contact met conservators en restaurateurs, waarop hij het toestel ging uitproberen op topstukken in de Brusselse Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis en het Duitse Suermondt-Ludwig-Museum in Aken. “Ik ga graag uitdagingen aan met onze scanners. De mogelijkheden zijn ongelooflijk, maar hoever kunnen we echt gaan? In deze musea scande ik houten en albasten sculpturen. Delicaat werk: het gaat om verfijnde meesterwerken uit de middeleeuwen. Met mijn toestel kon ik tot 18 millimeter diep scannen zonder schade toe te brengen. Het was wel wat stressen. Met handschoenen en de nodige voorzichtigheid is het gelukt. De scanner is goed wendbaar omdat hij licht, klein en draadloos is. Ik vond het een unieke belevenis en het enthousiasme was enorm bij bezoekers en medewerkers in de musea: een nieuwe wereld ging open.”

Wat werkt in de mond, werkt ook voor een meesterwerk. Dat bevestigt Seppe Roels, een Mechelse conservator, restaurator en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD), “hét kennisinstituut voor beeldende kunst uit de Nederlanden”. Daar werkt Roels aan een database met merktekens op kunstvoorwerpen. “Merktekens kunnen informatie geven over de datering van een kunstwerk, de plaats van vervaardiging, de maker en de handel.”

Antwerpse handjes

Voor deze database scande Youri ‘Antwerpse handjes’ op middeleeuwse beelden. “Zo’n handje is een keurmerk en werd op bepaalde beelden amper zichtbaar voor het blote oog”, stelde Youri vast. “Deze scanner scant tot op vier micron, preciezer kan bijna niet. Met de software van 3Shape wordt alles gemeten en waarheidsgetrouw digitaal gereconstrueerd. Zelfs de diepte van de beitelslagen en ander vakmanschap van de vroegere kunstenaars worden minutieus getoond in 3D. Deze digitale replica’s kunnen geprint worden en dienen voor eventuele restauraties of digitale expo’s. Het is ook handig voor onderzoek: een beeld linken aan de juiste keurmeester bijvoorbeeld. Zo’n digitale databank van topstukken is van onschatbare waarde: het beschermt en bewaart ons cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.”

Louvres

“Wij zijn in 2012 gestart met onze database”, aldus Roels. “Hiervoor fotograferen we ook kleine werkjes, maar de grote lens of flits zit wel eens in de weg of bepaalde contourlijnen zijn amper vast te leggen. Met het compacte toestel van Youri lukt dit wel. Hij bood ons de kans om het eens uit te testen en ik ben overtuigd. Nu zoeken we fondsen om zo’n scanner te leasen, wat voordeliger is dan een aankoop en toelaat gebruik te maken van de nieuwste modellen.”

De interesse reikt alvast verder dan Duitsland en ‘de Nederlanden’. “Het Louvre staat al aan te kloppen om hun volledige vleugel met middeleeuwse kunst digitaal te ontsluiten.” (TP)