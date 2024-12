Met hulp van Quindo publiceren jongeren van De MaRe tijdschrift over taboes in geestelijke gezondheidszorg

Tijdens het Goe Ge-Zine-traject werden de mensen van De MaRe (centrum voor psychosociale revalidatie) begeleidt door medialab Quindo. Samen met hen gingen de jongeren aan de slag om een tijdschrift te publiceren op kleine schaal (een ‘zine’). Met het boekje willen ze taboes over verschillende (on)bekende woorden rond de geestelijke gezondheidszorg doorbreken.

De MaRe is een centrum voor psychosociale revalidatie waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning krijgen bij hun re-integratie in de maatschappij. De jongeren hanteren een do-it-yourself aanpak. Ze bepaalden zelf het thema van hun zine, schreven de inhoud en ontwierpen de grafiek. Goe Ge-zine is een project van Quindo, onder begeleiding van Blixa Declerck.

Het ABC van de geestelijke gezondheidszorg

“Quindo faciliteert en ondersteunt het proces, maar de deelnemers staan van begin tot eind zelf in voor het maken van het zine ‘het ABC van de geestelijke gezondheidszorg’. Als begeleider is het altijd wat zoeken naar het juiste evenwicht: wat wil deze groep vertellen en hoe kan ik hen daar het best bij ondersteunen”, aldus Blixa.

De jongeren van De MaRe doorliepen als eerste het nieuwe Quindo-traject. Al tijdens de eerste brainstormsessie werd duidelijk dat er rond mentaal welzijn gewerkt zou worden. “Ondanks de grote aandacht die het thema de afgelopen jaren kreeg, ondervinden ze nog steeds heel wat taboe rond het thema, voornamelijk gestoeld op een soort onwetendheid. Hun oplossing? Het ABC van de geestelijke gezondheidszorg.”

In het zine kozen ze voor elke letter van het alfabet een typerend woord dat betrekking heeft op mentaal welzijn. Uit hun eigen ervaring en op een laagdrempelige manier geven ze duiding bij die woorden. Het zine werd door de deelnemers in een mooi jasje gestoken en er werden originele tekeningen gemaakt. “Het is geweldig om op het einde ons eigen afgemaakte zine te kunnen vasthouden”, zegt deelnemer Eline Wils.

Het resultaat is online te bekijken via www.quindo.be/projecten/kortrijkse-jongeren-maken-een-magazine-over-de-geestelijke-gezondheidszorg of neem contact op via blixa@quindo.be voor het ontvangen van een gedrukt exemplaar (beperkte oplage).