Met gevaar voor eigen leven Loppemse kloosterzuster en Poolse trucker van een gewisse dood gered

Drie West-Vlamingen hebben, met gevaar voor eigen leven, twee mensen van een gewisse dood gered tijdens erg benaderde situaties. Provinciegouverneur Carl Decaluwé reikte daarom dinsdag het burgerlijk ereteken voor een daad van moed, zelfopoffering en menslievendheid uit aan Glenn Verbrugghe uit Zedelgem, Piotr Nowak uit Roeselare en Dimitri Viane uit Nieuwpoort.

Gepensioneerd buschauffeur en onderhoudstechnicus Glenn Verbrugghe (66) herinnert zich de feiten nog glashelder: “Ik was op 17 november 2020 omstreeks 15 uur op weg naar de school ‘t Vijverhof in Sint-Michiels, om er kinderen voor leerlingenvervoer op te halen. Op de spoorwegovergang in de Steenbruggestraat lag er een dame onder haar elektrische fiets. Ik ben meteen gestopt en uitgestapt om haar te helpen.”

In shock

“Op dat moment sloegen de lichten aan de spoorwegovergang op rood, er kwam een trein aan. Die dame was in shock, ze kon niet meer opstaan. Ze was met haar fietsband gekneld geraakt tussen het treinspoor en was zo ten val gekomen. In een reflex heb ik eerst haar fiets van de sporen verwijderd, want anders riskeerde die bij een botsing met de trein gecatapulteerd te worden.”

“Daarna heb ik die dame, zo goed en zo kwaad als ik kon, enkele meter verder, naar een veiliger oord, gedragen. Ze kon niet meer stappen en leed pijn. ‘t Was kantje boord, de slagboom ging al naar beneden. We waren net in veiligheid, toen de trein aanstormde. Achteraf heb ik het nog eens gecheckt: van zodra de slagboom neergaat, verlopen er twintig seconden vooraleer de trein passeert.”

“Achteraf heb ik nog drie keer telefonisch contact gehad met het slachtoffer. De bejaarde dame was een kloosterzuster. Aanvankelijk ontkende ze ten stelligste dat ze op het spoor lag. Waarom weet ik niet. Durfde ze het niet te zeggen aan Moeder Overste? Pas toen ze het filmpje van de reddingsactie op Focus-WTV zag, besefte ze ten volle dat ze aan de dood ontsnapt was. De dash camera in mijn bus had immers alles gefilmd. Uiteindelijk heeft die zuster mij nog een mooie bedankingsbrief, met excuses, opgestuurd”, aldus Glenn Verbrugghe.

Brand

Dimitri Viane (44), een bewakingsagent uit Nieuwpoort, was op 30 januari 2021 omstreeks 21.20 uur aan het werk op de snelwegparking in Mannekensvere, toen er zich een kleine ramp voordeed: “Samen met mijn Roeselaarse collega Piotr Nowak had ik mij verdekt opgesteld om transmigranten te spotten. Het was onze taak om de parkings langs de E40 te controleren en na te gaan of er geen verstekelingen in vrachtwagens kruipen, op weg naar Engeland. Plots zag ik in mijn achteruitkijkspiegel vlammen uit een lichte vrachtwagen oplaaien.”

“We zijn er meteen naartoe gelopen. Ik zag aanvankelijk geen passagier, de gordijnen van de truck waren dicht. Maar een andere trucker riep in paniek dat er een Poolse chauffeur in de cabine aan het slapen was. Ik heb dan maar het brandblusapparaat uit mijn voertuig genomen en daarmee de ruit aan diggelen gegooid, zodat ik de deur via de binnenkant kon openen. Er lag daar inderdaad een man diep in slaap, zijn voeten waren al verbrand!”

Dertig seconden

“Ik heb samen met Piotr de Poolse trucker uit zijn wagen gesleurd, intussen had mijn collega de hulpdiensten verwittigd. Amper dertig seconden nadat het slachtoffer uit zijn truck was, stond de vrachtwagen in lichterlaaie! Indien wij nog een halve minuut gewacht hadden met die reddingsoperatie, had geen hulp meer kunnen baten!”

“Nadien hebben we de hulpdiensten geholpen om een veilige perimeter rond het brandend voertuig in te stellen. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis opgenomen.”

Piotr Nowak bij gouverneur Carl Decaluwé. © Davy Coghe

“Mijn collega heeft ook Poolse roots, Piotr heeft later via Facebook nog contact opgenomen met de familie van het slachtoffer. Zijn dochter heeft ons bedankt dat wij het leven van haar papa gered hebben”, besluit Dimitri Viane, die niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking van het ereteken.

Piotr Nowak (24) uit Roeselare was dinsdag wel in de ambtswoning van de gouverneur en nam zijn medaille glunderend in ontvangst: “De Poolse chauffeur was bevangen van de rook en buiten bewustzijn. Indien wij hem niet met veel moeite uit zijn bestelwagen hadden getrokken, zou hij de brand niet overleefd hebben. Ik probeerde eerst met mijn zaklamp de ruit van de vrachtwagen te breken. Maar dat lukt niet. Daarom is Dimitri vlug naar onze wagen gelopen om het brandblusapparaat te halen.”

Mensensmokkel per taxi

