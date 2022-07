Met fietsroute De Twaalf op ontdekking in Oudenburg

De voorbije maanden werden twaalf bekende Oudenburgenaars voorgesteld. Vanaf 4 juli kan je hen ontdekken in het centrum en deelgemeenten op hoge foto’s waarop ze worden voorgesteld met wat hen bezielt. De fietstocht is 21 km lang.

“Na de succesvolle zomerzoektocht en stadswandeling in de zomer van 2020 is gebleken dat de mensen volop op zoek zijn naar leuke en originele manieren om de stad te verkennen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Daarom wilden we een nieuwe unieke fietstocht ontwikkelen. We deden een oproep naar onze inwoners om opmerkelijke of herkenbare personen voor te dragen die al een geruime tijd wonen in Oudenburg en die het verdienen om op de foto te staan.”

Uit alle inzendingen werden twaalf personen gekozen die werden uitgenodigd voor een interview en een fotoshoot. Elk van deze twaalf werd maandelijks voorgesteld via sociale media. De Twaalf zijn: Dina Verschaeve, Dirk Jonckheere, Eric Desmet, Fernand De Blauwe, Frederiek Vandenbussche, Jerome Debeer, Jos Desmeth, Luna De Vlam, Mia Moreaux, Nele Dejonghe, Patty Aesaert en Serena-Lynn Geldof. Rond deze twaalf personen werd een fietstocht opgemaakt aan de hand van levensgrote panelen met foto’s van de Oudenburgse fotograaf Pieter Clicteur. Deze panelen staan telkens op een van de favoriete plekken van de twaalf.

“De fietstocht start aan het Abtspark en eindigt aan de Abdijhoeve. De tocht is 21 km lang en is bewegwijzerd met gele pijlen. Bij elk paneel kan je de QR-code scannen om zo meer te weten te komen over de persoon zelf”, zegt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere.

Interactief

Bij de fietstocht hoort een brochure om de tocht wat interactiever te maken. “Zo kan je tijdens de tocht het kruiswoordraadsel op de achterzijde van de brochure invullen en kan je thuis nog even nakaarten met het memoryspel in het midden van het boekje. De brochure voor de fietstocht kan je ophalen op verschillende locaties, telkens tijdens de openingsuren: sporthal Ter Beke, Romeins Archeologisch Museum, stadhuis en bibliotheek. “En vergeet zeker niet om eens langs te gaan bij de bibliotheek, want daar vind je telkens de favoriete boeken van onze twaalf”, besluit schepen Stijn Jonckheere. (LIN)