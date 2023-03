Met een ouderenbehoefte-onderzoek kleuren Brugse senioren mee het beleid van morgen

Op vraag van de Seniorenadviesraad (SAR) voert het stadsbestuur een nieuw ouderenbehoefte-onderzoek uit. Dit onderzoek, ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel, werd eerder al in 2004 en 2009 uitgevoerd in Brugge. Bij de voorstelling van het onderzoek, woensdag in Wijkcentrum Xaverianen, gaven schepen van Welzijn Pieter Marechal en SAR-voorzitter Jan Vandecasteele meer uitleg.

“Na dertien jaar is de groep Bruggelingen, die ouder zijn dan 60 jaar (momenteel één op drie Bruggelingen en de trend is stijgend, red.), sterk veranderd. Vandaar dat een herhaling van dit onderzoek sterk aangewezen is”, zegt schepen Marechal. “Het onderzoek zal insteken opleveren die ons samen in staat zullen stellen om een lokaal ouderenbeleid te ontwikkelen dat effectief een impact heeft op de leefsituatie en de leefkwaliteit van thuiswonende 60-plussers.”

“Samen met de Seniorenadviesraad hebben we 110 vrijwilligers warm kunnen maken om dit onderzoek in onze stad te realiseren en daar zijn we enorm trots op en dankbaar voor”, aldus voorzitter Jan Vandecasteele.

Opleiding

Deze vrijwilligers kregen woensdag een opleiding om het onderzoek correct te laten verlopen. Zij moeten nu de eerstkomende weken bij 700 willekeurig geselecteerde Brugse senioren een bevraging ronddelen, wat uitleg geven en tegen eind maart de bevraging komen ophalen.

De SAR en het stadsbestuur zullen met de resultaten van de bevraging tegen deze zomer aan de slag gaan. Op basis van die resultaten zal de adviesraad een signaalnota voor de komende legislatuur opmaken. (CGRA)