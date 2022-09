Met een golfkarretje naar het graf van je dierbare? Schepen onderzoekt oplossing voor minder mobiele bezoekers begraafplaats Lauwe

Een helling en grind zorgen ervoor dat het voor minder mobiele mensen niet eenvoudig is om een begraafplaats te bezoeken, ook in Menen niet. Daarom gaat verantwoordelijk schepen Patrick Roose (Vooruit) op zoek naar een oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van… een golfkarretje.

Via de Menenstraat langs een smal paadje begrensd door hagen of via de licht hellende Larstraat door de groene poort. Een begraafplaats bereiken is voor de minder mobiele medemens niet meteen een sinecure en dat is ook zo in Lauwe. Maar het wordt pas echt moeilijk wanneer je op het kerkhof zelf komt.

De grindpaadjes met een rolstoel betreden? Dan is trotseren een beter woord. Neen, het is een helse arbeid om via de lanen richting het graf van een dierbare te gaan. Een euvel dat ook aangekaart werd bij Patrick Roose, schepen van Publieke Ruimte verantwoordelijk voor begraafplaatsen (Vooruit). “We zoeken daarvoor nu naar een oplossing”, vertelt hij. “Zelf denken we aan bijvoorbeeld een golfkarretje. Als inwoners ons hieraan kunnen helpen, mag dat ook. Zo kunnen we dit eens uittesten. Inwoners kunnen gerust ook andere voorstellen doen.”

Service

Met een golfkarretje naar het graf van je dierbare? Niet dat ze in Lauwe het Knokke van de kerkhoven wensen te creëren. “We zoeken enkel naar een manier om een service te bieden”, klinkt het. “Een elektrisch golfkarretje zou daarin passen. Bedoeling zou dan zijn dat de begrafenismedewerker de sleutel heeft en wie er gebruik wil maken van de service een afspraak maakt.”

Geen joyriding tussen de kruisen en zerken dus. “Zeker niet, het gaat enkel om het helpen van de minder mobiele mensen. Het is dus niet dat daar gigantisch gebruik zou van gemaakt worden. Op afspraak, dus, maar misschien ook enkel bij drukke tijden, zoals met Allerzielen.”

Op Allerheiligen en Allerzielen was er in het verleden al nood aan een oplossing. “Afgelopen jaren stelden we met die dagen in samenwerking met het Rode Kruis en onze woonzorgcentra enkele rolstoelen ter beschikking gesteld op onze kerkhoven en dit tijdens de permanenties van onze medewerkers. Dit werd sterk geapprecieerd door onze inwoners.” (JD)