Met drones vliegen op politiekamp

De Broederschool is deze week het toneel van een heus politiekamp. Jongeren tussen zes en twaalf nemen er deel aan een Heyo vakantiekamp en leren er met drones politietaken uitvoeren, zoals manifestaties monitoren of een verdachte opsporen in een maïsveld.

Heyo organiseert op 42 locaties in Vlaanderen jongerenkampen tijdens de schoolvakanties. Roeselare is een van de best bezette locaties met deze week 70 deelnemers aan vier themakampen: voor kleuters zijn er de themakampen Ridders en Prinsessen en De Kikkerprins terwijl er voor leerlingen van de lagere school een kookkamp en een politiekamp is. “In het politiekamp leren de jongens en meisjes om verkeersborden te herkennen, mogen ze boetes uitschrijven, proberen ze fictieve misdaden op te lossen en leren ze observaties met drones uit te voeren”, vertelt hoofdmonitor Charlotte. “We bouwen hun kennis tijdens de week op en de laatste dag krijgen ze dan een diploma van commissaris. We proberen altijd met professionele ondersteuners te werken, zoals ook met de firma die onze jongeren leert met drones vliegen.”

Gelukkige gezichten

Die firma is X-drones waarvan Jürgen Coudenys ons te woord staat. “Wij zijn een professioneel bedrijf dat met drones opmetingen uitvoert van wegen en terreinen. Zo hebben wij gisteren nog een opdracht uitgevoerd in de haven van Antwerpen. Wij zijn vanuit ons bedrijf ook met een vzw met vrijwilligers gestart om bijvoorbeeld jeugdkampen zoals dit hier te ondersteunen. Wij leren onder meer hoe men drones op een veilige manier kan besturen of wat juridisch kan en niet kan wanneer men drones in de lucht stuurt. Op dit politiekamp krijgen de jongeren op de dronesdag te maken met een verkeersongeval waarbij de drones foto’s moeten maken, wordt een drenkeling op zee opgespoord met een drone, moet een manifestatie met veel mensen in beeld worden gebracht en moet een drone iemand opsporen die zich in een maïsveld verbergt. We gaan inderdaad 100 procent voor beleving en de deelnemers ervaren dat ook zo. We hebben dus overal gelukkige gezichten: bij de jongeren én bij ons.”