Met de zeilboot en 3 kinderen de wereld rond, Lien en Romain maken droom waar: “Een lange vakantie? Neen, maar wel een enorm gevoel van vrijheid”

“Mijn patiënten vertellen me dat we onze droom nu moeten waarmaken, want morgen kan het te laat zijn.” Dokter Lien Bekaert (36) en haar Franse echtgenoot Romain Noyon (44) verruilen begin april hun huis voor een grote catamaran, met de bedoeling, samen met hun 3 kinderen, de wereldzeeën af te varen. Maar hoe bereidde het gezin zich hierop voor en hoelang blijven ze op zee?

Ze leerden elkaar kennen tijdens een vakantie in Dubrovnik in Kroatië en sindsdien leven ze samen: Lien Bekaert afkomstig uit Beselare en Romain Noyon uit het Franse Normandië. Het koppel is ondertussen ouder van drie schatten van kinderen: Agathe (6), Alice (3) en Mia, die bijna 2 jaar is. “Waarom zouden we geen wereldreis maken met een zeilboot?”, klonk het 5 jaar geleden bij Romain. Hun ouders en vrienden dachten wellicht: “Mooi, maar tussen zeggen en doen ligt een wereld van verschil.” Nu is het echter zover. Begin april verlaten Romain en Lien hun appartement in Ieper en trekken naar Montpellier, waar hun 15,6 meter lange catamaran Eastwest op hen ligt te wachten.

Van daaruit kiest het gezin het ruime sop en begint het avontuur. “Het is nu dat we dit moeten doen”, zegt Lien. “In Frankrijk werkte ik als neuro-oncoloog en behandelde mensen met hersentumor. Vaak hoorde ik patiënten zeggen dat ze nog van alles van plan waren tijdens hun pensioen. Maar dat lukte hen echter niet meer, omdat ze ernstig ziek werden of zelfs stierven. Ik wou niet dat ons dat overkwam. Je weet immers niet wat er morgen zal gebeuren. Veel mensen die ik behandelde raadden mij aan er niet mee te wachten en onze droom te volgen. Bovendien zijn onze dochters nu nog klein en zijn ze graag bij papa en mama. Als ze wat ouder worden, zal dat wellicht minder het geval zijn en willen ze eerder tijd spenderen bij hun vriendinnetjes en vriendjes.”

Ervaren zeiler

Romain studeerde economische wetenschappen in Caen en in de Verenigde Staten. De Fransman is een ervaren zeiler. “Ik vaar als sinds ik heel jong ben, samen met mijn vader. Nadat ik Lien leerde kennen nam ik haar tijdens de zomer vaak mee op zeiltocht in de Middellandse Zee. Dat was altijd echt een droom. Wanneer je ergens aanmeert kom je altijd in contact met een andere cultuur. Je probeert lokale mensen te ontmoeten en de taal een beetje te leren. Het was iets wat we heel graag deden, maar het duurde altijd slechts 2 of 3 weken. De gedachte rijpte bij mij om het voor een langere periode te doen.” Ook Lien bleek te vinden voor het idee. Kort daarom werd de koe bij de horens gevat. Romain maakte zich los van familiebedrijf van zijn ouders en ze lieten hun boot bouwen.

Het koppel klopte aan bij de Franse botenbouwer Outremer, waar ze een catamaran type Outremer 51 lieten maken. Een catamaran bestaat uit twee drijvende delen, die boven de waterlijn aan elkaar gemonteerd zijn. Daardoor hebben zo’n vaartuigen een lage weerstand op het water en kunnen ze een hogere snelheden halen dan een klassieke zeilboot. De Outremer 51 is volgens de bouwers van de boot uiterst geschikt om met een volledig gezin het water op te gaan. “Zo’n boot is uiteraard niet goedkoop”, aldus het paar. “We verkochten ons huis in Frankrijk om het project te financieren. Het is daarom dat we voorlopig in een appartement in Ieper zijn komen wonen. De catamaran wordt nu ons huis.”

Route

De route ligt in grote lijnen vast. “We starten op 3 april, maar de eerste week is eigenlijk een beetje het leren kennen van de boot en om te trainingen te doen”, aldus Romain. “Daarop varen we tot juli, waarop we terugkeren naar de scheepswerf om de catamaran te laten nazien en eventueel herstellingen uit te voeren. In augustus blijven we op de Middellandse zee en doen we onder meer Sicilië aan. Begin september gaan we dan via Gibraltar naar Madeira om verder te varen naar Kaapverdische eilanden, waar we eind dit jaar zouden aanmeren. Daar wachten we op het juiste weer om naar de Caraïben te varen, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. We vervolgen via het Panamakanaal naar de Galapagoseilanden, misschien Chili, op naar Frans-Polynesië en zo verder naar Australië en Thailand. Om de Stille Oceaan op te varen rekent Romain een 4-tal weken zonder aan te meren. “Dat wordt een speciale ervaring. Omdat je maar beperkt plaats hebt, kunnen we enkel het hoogstnodige meenemen. Tijdens de reis zullen er wel eens spanningen zijn, zoals dat thuis ook wel het geval is. Op zo’n boot zit je natuurlijk wel dicht bij elkaar, maar gelukkig beschikken we over 4 cabines waar iedereen zich wel even kan terugtrekken als dat nodig is.”

Romain wou tijdens de reis aan de slag blijven en zocht een job die hij kan doen van waar dan ook, met enkel een internetverbinding. “Ik wil niet dat mijn dochters denken dat het alle dagen vakantie is op de boot. Er zal ook gewerkt worden.”

Onbekende toekomst

Waar de reis eindigt en hoelang de tocht zal duren, weten Romain en Lien niet. “Het kan goed zijn dat de trip plots stopt, als één van de meisjes zegt: ‘Het is genoeg geweest.’ Dan verkopen we onze boot en keren we terug. We zien wel. Wat we daarna doen, daar denken we nog niet aan. Misschien gaan we ergens aan de andere kant van de wereld wonen, op één van de mooie plekken die we tijdens het zeilen ontdekten. We beseffen dat het voor de kinderen een heel avontuur zal zijn, maar ze hebben nu de goede leeftijd. De oudste gaat al naar school en zal dus thuisonderwijs krijgen. Ze zullen trouwens een hoop zaken leren die ze normaal niet op school leren. Ook wij trouwens. Het voordeel van Outremer is dat je daar heel wat opleidingen kan volgen voor je vertrekt. Je leert werken aan de boot. Het is voor het bedrijf goedkoper als mensen zelf hun vaartuig kunnen herstellen dan een technicus naar de andere kant van de wereld sturen om een simpel probleem op te lossen. Er zijn ook cursussen voor vrouwen, zodat wij ons mannetje kunnen staan”, aldus nog Lien. Wij wensen het gezin alvast een behouden vaart. Wie de avonturen van Lien en Roland wil volgen dan dat doen via Instagram nomad_family_aboard_eastwest.