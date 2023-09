Met de tractor van Duitse naar Vlaamse Staden

Erich Schuldt (68) reed met zijn tractor vanuit het Duitse Staden naar het Belgische Staden, een tocht van ruim 600 kilometer waar hij vijf dagen over deed. Grootste probleem onderweg waren de vele omleidingen in ons land. Erich keerde ook nog eens met zijn tractor terug naar de heimat.

Erich Schuldt is al heel lang actief in de Verkehrsverein in het Duitse Florstadt. “De Verkehrsverein is de heemkring”, vertelt Frans Bruneel die als gastheer voor Erich fungeert.

“Onze familie en die van Erich kennen elkaar al lang. In de loop der jaren zijn we ook bevriend geworden. De verbroedering tussen Staden België en Staden Duitsland begon eigenlijk met een verbroedering tussen beide brandweerkorpsen. We maakten allebei deel uit van de brandweer en raakten zo bevriend. Erich vierde indertijd zelfs zijn verloving in zaal Blommenhof.”

“Ik maakte tot mijn 23ste deel uit van het Stadense brandweerkorps”, pikt Erich in. “Na mijn huwelijk verhuisde ik naar Florstadt, waarvan Staden een deelgemeente is. Ik was ook in Florstadt lid van de brandweer en was in totaal 44 jaar brandweerman.”

“Ik maak ook deel uit van de Traktorfreunde Stammheim en eigenlijk is het altijd mijn droom geweest om met mijn tractor uit 1971 het traject tussen beide gemeenten af te leggen. Ik bouwde voor de tocht ook zelf een woonwagen die ik achter mijn tractor aansleepte. Ik heb er twee en een half jaar aan gewerkt. Eens klaar liet ik mijn goede vriend Frans weten dat ik eraan kwam.”

Kamperen

Erich reed het 547 kilometer lange traject af in vijf dagen. “Door de vele omleidingen in België heb ik echter bijna 600 kilometer op de teller”, vertelt hij. “Ik haal met mijn tractor een snelheid van goed 25 per uur en plande mijn reis ook niet echt. In Duitsland kon ik met mijn tractor en woonwagen terecht op een camping. In België hield ik onder andere halt bij een aantal landbouwers die zo vriendelijk waren tractor en woonwagen een plaatsje op hun boerderij te geven.”

Erich verbleef ook een paar dagen bij Frans Bruneel en echtgenote Lut Speecke om eens uitgerust de tocht naar Florstadt weer aan te vatten.

(CB/foto JC)