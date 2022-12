Met de Koestervlag steekt Kortrijk een hart onder de riem aan alle ouders die een kind verloren

Koesterhuis Kortrijk hijst samen met Stad Kortrijk de vlag met hartlogo aan het stadhuis. Dat doen ze samen met een 200-tal gemeentes om ouders die een kind verloren te steunen. De Koesterweek start officieel zondag 11 december op Wereldlichtjesdag. Wereldwijd steken mensen dan een kaars aan om overleden kinderen te herdenken.

“We vragen aan alle inwoners een kaarslicht aan het raam of de deur te plaatsen om 19 uur om de Koesterweek in te zetten”, zegt Lenny Naert. Hij en zijn vrouw Elke verloren zelf hun dochtertje Ellie-May tijdens de zwangerschap. “We kregen op dat moment de koesterkoffer van het Berrefonds. In de koffer vind je van alles om tastbare herinneringen te creëren aan je kindje. Dat heeft ons toen enorm geholpen. Intussen schenkt de vzw jaarlijks zo’n 1.500 koesterkoffers aan ouders die net een kind verloren.”

Het Berrefonds ondersteunt al 13 jaar gezinnen na het verlies van een kind. Twee jaar geleden startte de vzw met een nieuw concept: een Koesterweek. Daarmee wil het Berrefonds het verdriet en de rouw na het verlies van een kind onder de aandacht brengen. “Van 11 tot 17 december willen we het taboe rond dit verdriet doorbreken en hiervoor ruimte maken. Dat doen we door onze hartjescampagne. We willen zoveel mogelijk hartjes laten verschijnen in het straatbeeld. Op vlaggen, affiches aan ramen, pins op kledij, in de media en op sociale media. Al die hartjes samen tonen dat wij als maatschappij aandacht hebben voor het verdriet van duizenden gezinnen. Zeker tijdens de eindejaarsperiode is het gemis enorm aanwezig”, aldus Lenny.

Tijdens de Koesterweek zijn er over heel Vlaanderen live evenementen, gratis webinars, online workshops en de lancering van een podcast inspireren, sensibiliseren en ontroeren. Meer informatie op koesterweek.be/programma. In Kortrijk wordt op vrijdag 16 december een workshop ‘naamkoekjes versieren’ georganiseerd te VORK. “Een kind verliezen is het allerergste wat je als ouder kan overkomen. Het is daarom belangrijk dat er initiatieven zijn zoals de Koesterweek die het leed helpen dragen. Met de stad hijsen we de Koestervlag als steun voor de gezinnen, maar ook als eerbetoon aan alle overleden kinderen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.