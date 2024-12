“Met bang hartje afwachten”: 2024 bracht giraffengeluk, maar ook leeuwendrama voor Bellewaerde

Voor dierenverzorger Pieter Vercruysse van Bellewaerde was 2024 een jaar van een lach en een traan. Opstekers waren de geboorte van flamingo’s en van girafje Mosi, maar die werden overschaduwd door de fatale ontmoeting tussen leeuwenkoning Nestor en leeuwin Maya.

2024 begon met goed dierennieuws in Bellewaerde. Na meer dan twintig jaar legden de flamingo’s nog eens eieren. Van de drie kuikens zijn er twee volgroeid. “Flamingo’s zijn bizarre beestjes om mee te kweken”, zegt hoofddierenverzorger Pieter Vercruysse. “Drie jaar geleden besloten we een tandje bij te steken. Ze kregen onder andere een groter eiland en vette West-Vlaamse klei als ondergrond. Dat had als positief neveneffect dat hun pootjes beter werden. Wereldwijd zijn er veel pootproblemen bij flamingo’s. Men weet niet hoe dat komt, maar misschien is de Ieperse klei wel de oplossing. Al weten we niet zeker of dat de trigger was voor het eieren leggen. In het voorjaar zullen we zien of het toeval was.”

Leeuwenkoning

Minder goed verging het de leeuwen. Na een aantal maanden zonder kondigde Bellewaerde trots aan dat leeuwenkoning Nestor van Zoo Antwerpen samen met leeuwinnen Maya en Numa voor welpjes ging zorgen, maar bij de tweede ontmoeting met Maya doodde hij haar. “Als verzorger zie je dat natuurlijk liever niet gebeuren omdat je een band opbouwt met de dieren, maar in de natuur vechten de mannetjes tegen elkaar en overleven enkel de sterksten. Dat is een genetische selectie die je in een dierentuin niet kan doen. Het is erg wat er gebeurd is, maar we lopen hier niet rond in tranen. Je mag daar ’s avonds wel eens emotioneel over zijn, maar op het werk moeten we realistisch en professioneel zijn.”

Bellewaerde blijft voorzichtig omspringen met leeuw Nestor. © TP

Met Numa neemt Bellewaerde het zekere voor het onzekere. “Ze kunnen elkaar zien en ruiken. We installeerden camera’s zodat we ze beter kunnen observeren, maar we zijn nog niet op het punt gekomen waarbij we ze kunnen samen zetten. En dan nog is het aan de natuur om te beslissen en zal het met een bang hartje zijn. Of er een extra leeuwin komt, wordt beslist door het kweekprogramma. Twee leeuwinnen introduceren is ook niet zonder risico. Vaker is het trouwens omgekeerd en doden zij het mannetje.”

Babygirafje

De geboorte van babygirafje Mosi op 1 april was dan weer een opsteker. “Rothschildgiraffen zijn een zeer bedreigde diersoort en onze giraffen hebben de hoogste genetische waarde. Mama Safiya werd met de fles opgevoed door de verzorgers. Vaak zie je dan dat ze hun jongen zelf ook niet natuurlijk opkweken, maar Safiya heeft dat perfect gedaan.”