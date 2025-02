Messias van Gullegem nieuwe carnavalsprins

De 29-jarige Gillian Folens, die zich aanbood als Gilliano Ronaldo, won zaterdag 22 februari op overtuigende wijze de Gullegemse prinsenverkiezing voor carnaval. De zelfverklaarde messias van Gullegem mag nu als prins Gillian I een jaar lang over het dorp regeren.

Gullegem had dit jaar (maar) twee kandidaat-prinsen om uit te kiezen: Gillian, in het plunje van zijn idool Christiano Ronaldo, en de 60-jarige vrachtwagenchauffeur Frank De Waegenaere als Ma Flodder. Frank bleek echter al heel vroeg geen echte partij voor zijn veel jongere opponent. Die gaf hem bij alle proeven het nakijken en bleek bovendien ook immens populair. Dat komt onder meer door zijn deelname aan het tv-programma De Mol – waarin hij al sneuvelde na de eerste aflevering maar waaraan hij ook een hoop nieuwe vrienden overhield. Die waren allemaal naar Gullegem afgezakt om hem te steunen en zijn titel van ‘messias’ van de gemeente alle eer aan te doen. Gillian beloofde als prins zijn missie voort te zetten. Hij werd getrakteerd op een oorverdovend applaus.

Opponent Frank, voor wie deze verkiezing verplicht de laatste was, had het zichtbaar knap lastig. Ook al nam de nieuwe prins hem nog eens kameraadschappelijk in de armen.

Nadat Prins Gillian zijn attributen had ontvangen, dook hij met zijn aanhangers de tent in voor een rondje polonaise. Het feestje bleek alvast nog lang niet ten einde. (AV)