Mesen verbroedert met Lede

Vanaf vandaag wijst een bord op het marktplein van Mesen op de bestaande verbroedering tussen Mesen en Lede. De verbroedering tussen beide steden gaat terug op het Gesticht van Mesen dat na de eerste wereldoorlog verhuisde naar Lede.

Lede is een gemeente in de Denderstreek in de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente telt meer dan 18.000 inwoners en is centraal gelegen tussen de centrumsteden Gent, Aalst en Dendermonde.

Een van de bezienswaardigheden van de gemeente is Het Kasteel van Lede, thans ruïne, waar vanaf de eerste wereldoorlog het Koninklijk Gesticht van Mesen werd ondergebracht. “Deze instelling kreeg de taak om te voorzien in de opvoeding en onderhoud van behoeftige kinderen en wezen van militairen,” vertelt burgemeester Sandy Evard.

“De instelling maakte deel uit van de abdij van Mesen gesticht in 1057 door gravin Adela van Mesen.” Adela speelde een belangrijke rol in de hervorming van de kerkelijke instellingen van het graafschap Vlaanderen en kreeg als moeder van drie kinderen uit de handen van de paus de sluier van een non, en trok zich terug in de abdij van Mesen

Stadswandelroute

Tijdens de verbroedering stapten de raadsleden van beide besturen de stadswandelroute van Mesen. Rond de vele monumenten en sites als het Iers Vredespark, het New Zealand Memorial Park en het Messines Ridge British Cemetery vertelde gids Philippe Mingels bijzondere verhalen uit de geschiedenis van Mesen.

(MD)