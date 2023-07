Mesen huldigt nieuwe gedenkplaat in ter ere van de Australische kapitein Robert C Grieve

In Mesen werd een gedenkplaat ingehuldigd ter ere van de Australische kapitein Robert C Grieve, die de leiding had over 120 manschappen tijdens de slag om Mesen van 7 juni 1917. De financiële middelen werden ingezameld in het Wesley College in Melbourne.

Omwille van de moed die hij vertoonde op 7 juni 1917, op een kruispunt nabij de locatie van de huidige militaire begraafplaats Bethleem East Cemetery in Mesen, ontving Grieve het Victoria Cross. Dat is de hoogste militaire onderscheiding voor strijdkrachten uit Groot-Brittannië en het Gemenebest. Toen kapitein Grieve in 1957 stierf aan een hartaanval, werd zijn Victoria Cross geschonken aan Wesley College in Melbourne, die nog steeds trots is op de medaille en ervoor heeft gezorgd dat deze permanent te zien is in Melbourne’s Shrine of Remembrance.

Tijdens de inhuldiging was ook de Australische initiatiefnemer Philip Powell aanwezig net als Nick Evans, directeur van Wesley College van Melbourne, de ambassadeur van Australië en leden van de Mesense gemeenteraad. “Ik nam in 2019 nam contact op met de algemeen directeur van de stad Mesen met de vraag of er mogelijkheid is om ook voor kapitein Grieve VC een gedenkteken op te richten. Ik stelde vast dat er in Mesen geen gedenkteken is voor kapitein Grieve VC, zoals er wel één is voor de Nieuw-Zeelandse korporaal Frickleton VC nabij de Sint-Niklaaskerk. Ik ben zeer verheugd dat het gemeentebestuur van Mesen zo vriendelijk is geweest om toestemming te geven om deze gedenkplaat hier te plaatsen. Deze gedenkplaat is terecht een blijvende herinnering aan de moed van niet alleen kapitein Grieve, maar aan de bijdrage van alle Australische troepen die in deze strijd vochten”, aldus Philip Powell.