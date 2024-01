Mesen haalt opnieuw meer dan 1.000 inwoners

In tien jaar tijd is de bevolking in Mesen met ruim 10 procent toegenomen, tot ongeveer 1.070 inwoners, het hoogste ooit sinds Mesen zijn stadsrechten terugkreeg. Vooral jonge mensen vinden de weg naar Mesen en dan vooral in de verkaveling in de Vredestraat. Op een paar loten na is de wijk ondertussen volgebouwd.

In de Vredestraat van Mesen staan een dertigtal woningen, met ongeveer een 120-tal inwoners. Er zitten ook een aantal sociale woningen tussen. Anoeshka Bailleul (34) woont er nu anderhalf jaar. “We huurden tot dan een woning in Hollebeke. Tot we hoorden van deze verkaveling. Het is hier nog meer dan in Hollebeke genieten van de rust. Onze kinderen kunnen hier nog op straat spelen, doorgaand verkeer is er niet.” Het uitzicht vanuit de wijk is verder ook een pluspunt. Dat vertelt Brittany Verstraete (30) die vanuit Houthem naar Mesen verhuisde. “Ook Sandy Evrard is als burgemeester belangrijk in dit succesverhaal van de wijk. Hij is niet alleen steeds bereikbaar, maar heeft ook altijd een pasklaar antwoord klaar.” Ook gemeenteraadslid voor MLM Alien Lippinois (33) woont in de Vredestraat. “De inspanningen geleverd door de stad werpen ook hun vruchten af om van Mesen een leefbare stad te maken. Ik verwijs graag naar de vele activiteiten die georganiseerd worden. Zo heeft ‘t Oud Schooltje, ons ontmoetingscentrum een zeer drukke bezetting.” Ook het sociaal contact draagt bij aan het goed leven in Mesen. “Ik trek voldoende tijd uit om naar de winkel te gaan. Om de paar honderd meter is er immers een stop voor een babbeltje.”

Verjonging

De verkaveling aan de Vredestraat in Mesen heeft voor een enorme verjonging gezorgd in de stad. Een kwart van de bevolking is minderjarig. Dat percentage ligt bijna 6 procentpunt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Met een gemiddelde leeftijd van 38,4 jaar behoort Mesen tot de jongste steden van Vlaanderen. (MDN)