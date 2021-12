Mervyn brengt met nieuwe single eerbetoon aan overleden oma Nicole

BRUGGE “Door de dood van mijn oma, bij wie ik al meerdere jaren woonde, verloor ik voor de tweede keer mijn thuis. Jaren geleden gingen mijn ouders uit elkaar en toen was ik ook mijn thuis kwijt. Sinds een maand woon ik in een studentenkot in Brugge, maar dat voelt nog niet aan als thuis”, zucht Mervyn. Na de dood van zijn oma Nicole Bruynooghe kende hij een serieuze dip. Zijn nieuwe single ‘Zielsveel Van Je Hou’ is een eerbetoon aan haar.

Mervyn (21) is de zoon van Sacha Deblaere van De Frietfarm in Brugge. Hij is de tweelingbroer van Luiz, die ‘t Friet-Uurtje in Oedelem uitbaat en van zus Lois. Hij volgt de richting Global Business Management in VIVES in Brugge. Mervyn blikt niet graag meer terug op zijn jeugdjaren, want die waren als puber allesbehalve rooskleurig.

In een depressie

“Mijn ouders gingen uit elkaar. Momenteel heb ik nog altijd een heel goede verstandhouding met mijn papa, die ik iedere dag hoor of zie. Ik verloor ook in enkele maanden tijd mijn beide opa’s. Ik zat zelfs een periode in een depressie. Alles viel tegen, ook school, en dan zak je dieper en dieper weg. Of ik al donkere gedachten had? Euh, ja dat kwam ook wel eens bij mij op.”

“Ik was zestien toen ik besloot om fulltime bij oma en opa in Oostkamp te gaan wonen. Ik had er mijn eigen kamer, eigen bureau, eigen tv en ik voelde me na een korte periode opnieuw heel gelukkig. Natuurlijk hadden oma en ik ook wel eens conflicten. Je kent dat hé, ik was aan het puberen en dan denk je dat je alles beter weet, maar onze band was hecht én echt. Toen opa op 1 maart 2018 aan een ziekte overleed, bleef ik verder bij oma wonen.”

Studentenkot

Etienne Verbruggen was nog géén jaar overleden toen er bij Nicole opnieuw kanker werd vastgesteld. Zo’n tien jaar geleden kreeg ze al eens kanker, maar gelukkig overwon ze die ziekte. Haar toestand verergerde, zodanig dat de familie op zoek ging naar een oplossing voor haar inwonende kleinzoon.

“Mijn nonkels deden veel voor mij, terwijl ik niet besefte dat het zo erg was. Oma was de vorige keer genezen van haar ziekte. Ik dacht lang dat alles ook dit keer zou meevallen en dat ze opnieuw zou herstellen. Op zondag 10 oktober jl. is ze thuis in Oostkamp overleden. Mijn wereld stond stil, want plots veranderde alles heel vlug. Ik moest op zoek naar een nieuw onderkomen. Voor de tweede keer was ik mijn thuis kwijt”, slikt Mervyn even.

Michael Jackson

“Weet je, geen thuis meer hebben, dat is heel erg. Sinds 1 november jl. woon ik op een studentenkot in hartje Brugge, niet ver van de zaak van mijn papa en ook op enkele minuten fietsen van school. De eerste twee weken kon ik hier niet lang blijven zitten. Ik moest naar buiten, vond het hier niet leuk. Nu staan er al wat meubeltjes en kon ik al een hoekje maken met foto’s van mijn overleden oma en opa’s. Ik weet dat ik van dit studentenkot mijn thuis moet maken, maar voorlopig kan ik nog niet zeggen dat het al mijn thuis is geworden.”

Nicole was trots op haar kleinzoon, die jarenlang als Michael Jackson-imitator optrad. De fiere oma ging altijd mee en was ook zijn persoonlijke schminkster. Nicole wist dat Mervyn één droom had: zingen! Op 13 november 2020 – in volle coronatijd –mocht Mervyn trots het tweede exemplaar van zijn eerste single ‘Als Je Met Me Danst’ afgeven aan zijn oma. “In haar aandenken staat er een boodschap vermeld als dank voor alles wat ze al voor mij deed”, zegt Mervyn.

“Oma was zo trots op mij. Ze wist dat mijn muzikale weg lang was, maar ze steunde mij. Toen in februari 2021 mijn tweede single ‘Het Beste Aan Mij Is Zij’ uitkwam, kreeg ik opnieuw veel steun. Oma wist dat ik ook een nummer aan het opnemen was, speciaal voor haar. ‘Zielsveel Van Je Hou’ hoorde ze een eerste keer zo’n acht maanden voor haar overlijden. Ze vond het prachtig, was er enorm blij mee. Het is deze single die ik nu uitbracht als eerbetoon aan mijn oma, die zoveel voor mij betekende, zoveel voor mij deed….”.