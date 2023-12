“Merci Sharon voor de mooiste zon”: 50-tal wandelaars voor overleden Sharon Gruwez

De 22-jarige Sharon Gruwez overleed in de nacht van 31 oktober op 1 november 2018. Haar ex-vriend crashte met hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus in Vleteren. In oktober 2021 werd de chauffeur schuldig verklaard aan moord. “Sharon mag nooit vergeten worden. Iedereen is welkom, met of zonder viervoeter. We willen dit doen ter herdenking van deze prachtige meid. We willen het liefst zoveel mogelijk mensen naar De Panne halen”, zei Rudy Dumoulin, in aanloop van de wandeling. Samen met haar vader James Gruwez zette hij zijn schouders onder de herdenkingswandeling.

De wandeling bracht zo’n 50-tal wandelaars en tal van viervoeters naar de Panne. “Merci aan de vrienden die erbij waren voor het warme hart onder de riem in deze winterse periode. Merci Sharontje voor de mooiste zon deze winter”, aldus vader James Gruwez. (LBR)