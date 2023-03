Mercator wordt eind april aan de kade gelegd voor nieuwe restauratie (en blijft daar misschien liggen)

Het bekende museumschip Mercator in Oostende wordt eind april onder handen genomen. Onder andere de rondhouten en het touwwerk worden vervangen. Voor deze werken wordt het schip tegen de kade gelegd.

Aan boord van de Mercator zullen de laatste week van april werkzaamheden uitgevoerd worden. De ra’s worden verwijderd, dat zijn de horizontale rondhouden aan de voorste mast, net als een groot deel van het tuigage, dat zijn levensduur heeft bereikt en moet vernieuwd worden. Daarna start de productie van het nieuwe tuigage en de rondhouten, om die in het voorjaar van 2024 terug te plaatsen. Om deze werken uit te voeren, zal het zeilschip tegen de kade van het Jan Piersplein gelegd worden.

Stalen ra’s in plaats van houten

De Mercator zal in de laatste week van maart aan de kade gelegd worden, een exacte datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. “Door de Mercator te draaien, is die veel toegankelijker om de werken uit te voeren”, zegt pojectcoördinator Samuel Lauwers van Toerisme Oostende. Zo keert het schip even terug naar zijn oorspronkelijke positie uit 1964. Het is niet uitgesloten dat na de restauratie besloten wordt het schip aan de kade te laten liggen.”

Voor de renovatie werd gekozen om stalen ra’s in plaats van houten ra’s te plaatsen, waardoor de levensduur verlengt van 20 naar 50 jaar. De stalen ra’s hebben exact hetzelfde uitzicht als de huidige houten ra’s en zijn goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De stalen ra’s zijn ook perfect inzetbaar om het schip onder zeil te brengen, mocht dit ooit opnieuw gebeuren. Het gaat om de bovenmarsra, bramra, grote giek, grotegaffel, bezaangiek, bezaangaffel en de bramsteng.

Jaarlijks 70.000 bezoekers

“Als de Stad aan Zee hechten we zeer veel waarde aan ons maritiem erfgoed. Na de ingrijpende onderhoudswerken van de Amandine, investeren we nu op een duurzame manier in de Mercator, een van de meest iconische landmarks in Oostende”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “De werken worden op 500.000 euro geraamd. De stad krijgt hiervoor steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

“De Mercator is ruim 90 jaar en een icoon van ons Vlaams erfgoed”, legt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) uit. “Het is een toonbeeld van ons rijk Vlaams maritiem verleden. Het is dan ook evident dat de Vlaamse overheid dit monument de wind in de vernieuwde zeilen geeft met financiële steun. Op deze manier dragen we zorg voor de verhalen van Vlaanderen voor de komende generaties.”

Aan boord van de Mercator kan je de geschiedenis van de driemaster ontdekken. Het is een beschermd monument en wellicht het bekendste schip van België, met elk jaar meer dan 70.000 bezoekers.