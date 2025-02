Mephistow organiseert driedaags event

Voor de zestiende keer organiseert minivoetbalploeg Mephistow van 27 februari tot 1 maart het Comedy Weekend. Naast de gebruikelijke quiz op vrijdag en de Comedy Night op zaterdag, is er nu ook op donderdag een theatervoorstelling. Wegens verbouwingswerken in de garage Ghistelinck wordt mogelijks éénmalig uitgeweken naar de toonzalen en ateliers van Veranda’s Vanderbauwhede in de Roterijstraat.

“We starten inderdaad al op donderdag”, vertellen Albert Glor en Kelly Raeds van Mephisto. “Mario De Coninck brengt een unieke en sterk aan te raden theatervoorstelling over autisme. Iedereen die van dichtbij of veraf met autisme te maken kreeg en heeft, moet dit zeker gezien hebben. Zijn show Mario, morgen gade gij naar den dokter is een grote hit in alle grote theaterzalen. De catoonist AAaRGh.. heeft het onder meer ook over zijn eigen autisme. Aanvang van de 90 minutenlange monoloog is om 20 uur stipt.”

Op vrijdag 28 februari vindt de alomgesmaakte Omerkwis plaats. Teams van telkens vier personen nemen het op in de zevende editie van de ‘Oemer oe liever’ kwis. De Comedy Night (bijna volledig uitverkocht, red.) op zaterdag 1 maart wordt er één om in te kaderen. Hans Cools treedt er op als headliner. Hij wordt vergezeld door Denis Nowé, Kjen Decscheemaecker en MC Maarten D’Haene.

Goede doelen

Al geruime tijd zijn de opbrengsten niet meer enkel en alleen voor de minivoetbalploeg. De feitelijke vereniging Mephistow werd een besloten vennootschap met onbezoldigde zaakvoerders en de winsten werden de afgelopen jaren ook overgemaakt aan een goed doel. Zo kreeg het G-voetbal van Essevee al meerdere malen een flink duwtje in de rug. Dit jaar steunt de organisatie drie goede doelen: de vzw Dito, de vzw Magical Sharing en ‘Tess on a mission’. (Philippe Peers)