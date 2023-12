“Mensen worden écht geholpen”: kledingkamer in buurthuis De Bellewijk voor bewoners die het financieel moeilijk hebben

In buurthuis De Bellewijk in Poperinge werd een kamer ingericht tot kledingkamer. Mensen uit de wijk of mensen die het wat moeilijker hebben of met crisisbegeleiding mogen de kleding gratis meenemen. De Poperingse Veronique Bulckaert (60) zorgt ervoor dat de kamer een winkel gevoel uitstraalt.

“De kledingkamer in buurthuis De Bellewijk bestaat al zeven jaar en werd vroeger verzorgd door twee vrijwilligers. Sinds kort neem ik als vrijwilliger het kamertje voor mijn rekening. Dat betekent de gedoneerde kleren nakijken en sorteren, de kleding een mooi plaatsje geven in de kamer. Het is niet altijd gemakkelijk de stap te maken om langs te komen. Mensen die langskomen gun ik wat privacy en indien nodig help ik hen graag in het kledingkamertje”, legt Veronique Bulckaert uit. “Zelf ben ik daar niet iedere dag. De wijkwerking Ellen en Annabel zijn er meestal wel, maar ook niet continue. Wie wil langskomen, belt op voorhand best even op zodat ze niet voor een gesloten deur staan.”

“De steun die ik op vlak van het kledingkamertje krijg, van de vele mensen die doneren, is hartverwarmend. Alle kledij is geschonken door mensen die het een tweede leven willen geven. Ondertussen is het uitgegroeid tot een echt winkeltje. Naast kleren hebben we ook schoenen, handtassen, juwelen enz.. Mensen uit de wijk of mensen die het wat moeilijker hebben of met crisisbegeleiding mogen de kleding gratis meenemen. Ze mogen meenemen wat ze zelf nodig hebben. De mensen die hier kledij komen halen, worden écht geholpen. Dagelijks komen hier mensen over de vloer.”

Ruilen

“Ik kan me zo gelukkig voelen als mensen langskomen en ik dan zie hoe blij ze zijn. Het verwarmt mijn hart. Een dame die vroeger in armoede leefde, komt nu kleren doneren. Hoe mooi is dat? Wie hier kledij komt halen, mag deze terugbrengen of schenken aan iemand die het kan gebruiken als het niet meer past. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die kledij wordt doorverkocht”, zegt Veronique. “Tussen kerstmis en nieuwjaar is het niet mogelijk om kleren binnen te brengen. Wie wil doneren is welkom, maar we vragen om even op voorhand contact op te nemen via de buurtwerking 0470 90 36 58 of buurtdiensten.bellewijk@poperinge.be om geen stockage problemen of een te veel aan een bepaalde type kledij te hebben. Vanaf maart is lente- en zomerkleding zeker welkom.” (LBR)