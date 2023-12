“Mensen vragen om op de foto te mogen met mij”: André (91) rijdt met versierde scooter door Poperinge

Wie regelmatig door Poperinge wandelt, heeft ongetwijfeld de fleurig versierde scooter van André Devos al gezien. Van hopperanken tot knuffelberen en kerstballen: alles dat een beetje past in de periode van het jaar, krijgt een plaats op de scooter van André.

André Devos is 91 jaar en woont in een van de assistentiewoningen in residentie Belfort in de Veurnestraat. André is afkomstig uit Watou maar woont ondertussen 70 jaar in Poperinge. Ondanks zijn gezegende leeftijd, is hij nog dagelijks op stap in Poperinge. “Ik heb een heel deel van mijn loopbaan in de commerce gezeten en ben graag tussen de mensen. Ik ga elke dag op stap met mijn scooter. Ik heb nu voor de gelegenheid mijn scooter versierd met kerstspullen. Ook tijdens de hoppefeesten heb ik die passend versierd met hoppe en feestvlaggetjes.”

Naam als nummerplaat

“Ik kan niet zeggen hoeveel kilometers ik al gereden heb, maar het zijn er heel veel in elk geval. Ik blijf wel altijd binnen Poperinge, het is hier goed en ik vind hier alles dat ik nodig heb. Ik word heel veel aangesproken op mijn versierde scooter. Mensen vinden hem leuk en vragen of ze met mij op de foto mogen. Ik heb vroeger altijd ons huis versierd en met de kerstperiode hing ik lichtjes in de bomen. Nu heeft iedereen dat, maar vroeger was ons huis de uitzondering. Nu versier ik dus mijn scooter in de plaats.”

“Ik heb ook een nummerplaat laten maken. Dat is op zich niet verplicht voor mijn scooter, hij kan maar maximum 15-16 kilometer per uur rijden. Maar ik vond het een leuk gadget, dus ik heb een laten maken met mijn naam op ‘André I’.

Knuffelberen uitdelen

“Ik ben ook graag overal aan en bij”, vervolgt André. “Met de viering voor Wapenstilstand heb ik meegereden achteraan de parade. Recent nog deelde ik flyers rond met mijn scooter voor de kerstmarkt van Proventier. En vorige week stond ik nog op de markt om knuffelberen uit te delen die ik ergens gekregen had. Na de kerstperiode doe ik de versiering van mijn scooter weer af. Ik weet nog niet wat het nieuwe thema zal worden, maar ik zie wel wat ik kan vinden van decoratie. Maar sowieso iets nieuws”, aldus André. (CB)