Mensen met Parkinson en mantelzorgers quizzen in Veurne

Na allerlei activiteiten zoals wandelen, petanque, info-bijeenkomsten over medische hulpmiddelen, het gebruik van rolstoelen en alcoholvrije dranken en deelname aan Parkisport namen de leden van de Contactgroep Parkinson Westhoek het deze maal tegen mekaar op. Het bestuur had gezorgd voor heel wat pittige quizvragen ondersteund door foto’s en tekeningen.

Tussendoor werd nog wat toelichting gegeven over de plaskaart, de parkeerkaart voor mensen met een handicap en de communicatie mogelijkheden via Whatsapp. Dit alles werd opgesmukt met een drankje en zelf gebakken taart. Na afloop van de quiznamiddag keek iedereen tevreden terug op deze gezellige namiddag. O ja, de quizploeg de ‘Veurnse Slapers’ konden de vragen het best beantwoorden!

De contactgroep Parkinson Westhoek is opgericht in mei 2022 door Nicole Leys, Wilfried Arnoys, Willy Van Ramst, Marie-Madeleine Devolder, Frans Coussement en Lut Geerardyn.

Tachtig leden uit de Westhoek maken nu reeds deel uit van deze groep. Nieuwe leden en mantelzorgers zijn ook steeds van harte welkom. Meer info over de werking en activiteiten: 058/313092 of frans.coussement1@telenet.be (José Tyteca)