“Mensen luisteren niet meer”: Pieter zit in campagne tegen geweld tegen brandweer

Pieter Derveaux is een van de vier gezichten van de campagne ‘Geweld tegen de brandweer, da’s niet om te lachen’. Als vrijwillig brandweerman bij de post Staden ervaart hij dat vooral het verbale geweld toeneemt.

Pieter Derveaux (54) is een bezige bij. Hij werkt bij de Directie Brandweer van Binnenlandse Zaken en runt daarnaast ook nog Wijnhuis Pieter in de Ieperstraat. Verder is hij al 18 jaar vrijwillig brandweerman bij de post Staden van Brandweerzone Midwest.

“Ik werk al 16 jaar bij Binnenlandse Zaken, waarvan twaalf jaar in noodcentrales van zowel de politie als de hulpdiensten”, vertelt Pieter. “Ik startte als 101-operator in de noodcentrale in Brugge. Na verloop van tijd werd ik er ploegverantwoordelijke. Nadien ging ik als expert brandweer in de 112-centrale in Gent aan de slag. Ik stond er ook in voor de opleiding van nieuwe operatoren. Nadien ging ik bij de Civiele Veiligheid, Directie Brandweer, werken.”

campagne

Vanuit de Civiele Veiligheid werd de campagne Geweld tegen de brandweer, da’s niet om te lachen gelanceerd. “Toen mij gevraagd werd om mee te werken, heb ik geen moment getwijfeld. De campagne werd gelanceerd op 15 december en loopt nog tot en met 15 januari. Er werd gekozen voor een digitale campagne op YouTube, Snapchat, Facebook en Instagram. Op de website We stand with firefighters staat ook een ‘muur van respect’ waarop mensen hun voornaam kunnen toevoegen als steun aan de brandweer, als signaal tegen zinloos geweld en als vraag om respect voor brandweerlui en ambulanciers.”

Pieter wordt in de campagne samen met drie collega-brandweerlui als gezicht van de campagne opgevoerd. “Naast een beroepsbrandweervrouw uit Antwerpen komen ook twee Franstalige collega’s uit Brussel en Mons aan het woord”, weet Pieter. “De collega uit Mons is tevens ambulancier. Het is belangrijk dat er ook een ambulancier getuigt. Zij worden immers dagelijks met verbale agressie geconfronteerd.”

Meer agressie

In de campagne getuigen de vier brandweerlui over agressie. Krijgt Pieter daar dan ook in het landelijke Staden mee af te rekenen? “Met de fysieke agressie valt het wel mee”, getuigt Pieter. “Mensen zijn wel verbaal agressiever geworden. Vroeger werkte men mee tijdens een interventie en werd er ook vaak geholpen. Dat is nu het geval niet meer. Mensen volgen onze instructies niet op en halen verbaal uit als we hen daar op wijzen. Zo lopen zebij een verkeersongeval onze werkcirkel binnen, zelfs als we hen er op wijzen dat dit niet mag. Er is op dat vlak de laatste jaren heel wat veranderd. De onverdraagzaamheid is toegenomen. Bijna iedere brandweerpost in de zone Midwest krijgt met verbale agressie te maken. De ambulanciers worden er zelfs dagelijks mee geconfronteerd.”

Roeping

Bij één interventie bleef het voor Pieter niet bij enkel verbale agressie. “Bij verkeersongevallen dien je ook vaak het verkeer te regelen”, aldus Pieter. “Nogal wat mensen proberen toch om door te rijden als we hen duidelijk maken dat dit niet kan. Eén keer ging een bestuurder toch verder rijden, tot tegen mijn benen, zodat ik wel uit de weg moest. Je verwacht zoiets totaal niet. Brandweerman zijn is een roeping, je wil mensen helpen. Agressie, ook verbaal, blijft zelfs na een goede interventie hangen. Dat stapelt zich op, waardoor brandweerlui op den duur soms uitvallen. In de zone Midwest kunnen we rekenen op Fist, het stressteam dat ik mee heb helpen opbouwen, voor psychosociale zorg.”

De campagne kan op heel wat respons rekenen. “Tijdens de eerste 24 uur kregen we al meteen 1.500 handtekeningen op onze ‘muur van respect’.”

Wie de campagne wil steunen kan terecht op notfunny.ibz.be.