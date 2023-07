Mensen genieten tijdens Summer @ Lauwe, na afwezigheid van drie jaar: “Blij dat het zich weer op gang trekt”

Na een afwezigheid van drie jaar keerde Summer @ Lauwe opnieuw terug naar de straten van de grensgemeente. Artiesten, gevulde terrassen en een spetterend vuurwerk? Het was allemaal van de partij tijdens de wedergeboorte van het festival.

Drie jaar! Zo lang hebben de Lauwenaars moeten wachten op de terugkeer van ‘hun’ straattheater festival. Met corona die wild om zich heen sloeg en een regelgeving die vaak even warrig als strikt was, zag de organisatie zich genoodzaakt de plannen jaar na jaar in de koelkast te steken. Tot 2023, want tijdens de nationale feestdag waren alle gekende ingrediënten voor het succesrecept opnieuw van de partij.

Minder druk

Van buitenaardse robots tot holbewoners of een veldwachter met wel erg lange benen? De acts vulden de centrumstraten tot groot jolijt van alle aanwezigen. “Blij te zien dat het zich weer op gang trekt al kan ik me niet van de indruk ontdoen dat het niet zoveel is als tijdens de vorige edities”, klinkt het bij Sophie vanop één van de terrasjes.

Een reactie die bij meerdere mensen te horen viel. Tijdens de piekjaren trokken meer dan 10.000 mensen naar Lauwe om er het straattheater te zien, een cijfer waar de organisatie nu voorlopig nog niet aan toe is. “De nasleep van corona, helaas”, klonk het bij één van de vrijwilligers. “Je wilt niet weten hoe lang op voorhand je dergelijke artiesten moet boeken. Met regels en wetten die elkaar vaak tegenspraken was het voor een organisatie als de onze niet altijd even eenvoudig. Maar we kijken positief vooruit want er was dan wel geen volkstoeloop, de straten raakten toch heerlijk gevuld.”

Groots vuurwerk

De afsluiter van het straatfestival was, zoals de traditie het voorschrijft, een groots vuurwerk en ook daar spaarde de organisatie kosten noch moeite. Met een daverend applaus lieten de aanwezigen hun waardering en vooral dankbaarheid blijken, waarop 21 juli 2024 alvast in de agenda’s werd aangeduid.