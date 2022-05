Menselijke resten gevonden tijdens werken aan oude watertoren in Oostende: “Vermoedelijk gaat het om oude menselijke resten”

Tijdens werken rond de oude watertoren in de Mercatorlaan in Oostende werden vrijdag menselijke resten gevonden. Vermoedelijk gaat het om oudere resten. De politie heeft de site voorlopig afgezet. “Het Agentschap Onroerend erfgoed is op de hoogte en onderzoekt de resten.”

De oude watertoren is ondertussen uit de steigers na meer dan twee jaar. De werken zitten momenteel in een laatste fase. Vrijdag deden arbeiders echter een nare ontdekking.

Schedel en dijbeen

“Bij het cementeren van de kelderverdieping hebben de arbeiders menselijke resten gevonden. Ik werd daarvan vrijdag omstreeks 15 uur op de hoogte gebracht”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor stadsgebouwen. “Het begon met een schedel en later werden ook een dijbeen en nog andere botten ontdekt.”

De politie werd ondertussen ingelicht en die zette de omgeving van de watertoren af om pottenkijkers op afstand te houden. “Al is de werfsite eigenlijk sowieso al afgezet”, aldus de schepen.

Geen moordonderzoek

“Als stad hebben we van de vondst melding gemaakt bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zij zullen de zaak nu verder onderzoeken. Er werd voor alle duidelijkheid geen moordonderzoek gestart omdat het vermoedelijk om oude menselijke resten gaat. Als natuurlijk blijkt dat het toch niet om heel oude mensenresten gaat, dan werpt dat een ander licht op het hele verhaal. Het is het Agentschap Onroerend erfgoed die dat moet uitmaken.”

De werken aan de oude watertoren zouden volgens de schepen geen vertraging oplopen. De watertoren zal na de renovatiewerken dienst doen als oefenruimte voor een speleologenvereniging uit Oostende.