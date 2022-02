Menselijke resten gevonden op parking site Abdijhoeve in Oudenburg

Vorige week vrijdag stootten arbeiders en de stadsarcheoloog bij graafwerken op de parking van de Abdijhoeve in Oudenburg op menselijke resten. Vandaag maandag kwam een gespecialiseerd team, antropologe Nandy Dolman en archeologe Kirsten Note ter plekke om de eerste vaststellingen te doen en verder te graven.

“Momenteel is de Abdijhoeve in volle transformatie”, duidt burgemeester Anthony Dumarey. “Tijdens een archeologisch onderzoek kwamen menselijke resten bloot te liggen op de parking. Dat was totaal niet verwacht. Met bijna volle zekerheid kan worden gesteld dat het om een middeleeuwse vondst gaat.”

Fysisch antropologe Nandy Dolman vermoedt dat de persoon daar in de 16de eeuw om het leven kwam, misschien wel tijdens de Spaanse inval. In die periode was Oudenburg vaak het strijdtoneel van veldslagen en oorlogen. “Het slachtoffer ligt op zijn zijde. Dat is heel onlogisch. Wellicht is hij daar door omstandigheden gewoon achtergelaten.”

De resten werden gevonden onder een deel van de fundering van de latere Sint-Pietersabdij. Maandagnamiddag werd die fundering nog verder afgekapt om het slachtoffer volledig te kunnen weghalen en mee te nemen voor verder onderzoek.