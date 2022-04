Meningen verdeeld over verbod op koopwaar en sandwichborden op openbaar domein in Knokke-Heist

Met een aanpassing van de politieverordening verbiedt het gemeentebestuur het plaatsen van sandwichborden en koopwaar op het openbaar domein. De meningen zijn verdeeld. “Moeten ze echt alles in regeltjes gieten?”, vraagt Jackie Vlietinck, voorzitter van Unizo Heist-Duinbergen, zich af.

Het is het gemeentebestuur van Knokke-Heist duidelijk menens om de toeristische zone, met dus ook de winkelstraten, te vrijwaren van wat het zelf ziet als ‘visuele vervuiling’. Zo is er sinds kort al een bouwstop in het weekend van kracht om te vermijden dat bestelwagens op zaterdag de winkelstraten inpalmen of dat er lawaaihinder wordt veroorzaakt met drilboren en betonmolens.

Politieverordening

Maar het gemeentebestuur, onder leiding van burgemeester Piet De Groote en zijn Gemeentebelangen, gaat verder. Op de gemeenteraadszitting van 31 maart werd beslist om de algemene politieverordening aan te passen om zo het plaatsen van sandwichborden, andere aandachtstrekkers en koopwaar op het openbaar domein te verbieden.

“We willen ons imago als kwalitatieve kustgemeente kracht bijzetten. Het doel is om de beeldkwaliteit van inwoners, bezoekers en tweedeverblijvers te verbeteren”, luidt de motivatie van het gemeentebestuur. Een aantal zaken zijn sinds april sowieso verboden op het openbaar domein: een braadspit of broodoven, een fruitpersmachine of andere aan de handelszaak gerelateerde materialen, reclamedragers zoals grote plastic frietzakken en ijsjes, beachflags, ballonbogen en sandwichborden. Andere zaken zijn enkel nog mogelijk mits het aanvragen en, onder specifieke voorwaarden, verkrijgen van een vergunning zoals het plaatsen van rijwielen en kindervoertuigen, zonweringen, kunstwerken, bloembakken, groenten en fruit, bloemen en planten en strandspeelgoed op de zeedijk.

De nieuwe reglementering wordt op gemengde gevoelens onthaald. “Een aantal handelaars hebben overdreven door van alles en nog wat buiten te zetten. Zoals een zaak hier iets verderop in de Lippenslaan die allerlei vellen en tapijten op het trottoir uitstalt”, zegt Frederic Verboomen van Conserverie La Perle des Dieux, een speciaalzaak in geconserveerde visbereidingen.

“Het is onder meer daardoor dat er nu een streng reglement komt. Maar goed, het zal nu tenminste wel voor iedereen duidelijk zijn wat er mag en niet mag. Ik heb hier inderdaad nog een sandwichbord staan, zoals u ziet, maar het lijkt me nog eerder stijlvol en staat niet echt hinderlijk opgesteld. Toch zal ik me ook aan de nieuwe regels houden en na de paasvakantie breng ik het naar het containerpark.”

Geval per geval

We legden ons oor ook even te luisteren bij handelaarsvereniging Unizo en meer bepaald bij Jackie Vlietinck, voorzitter van Unizo Heist-Duinbergen. “Als dat de aantrekkelijkheid van de gemeente kan opkrikken, kunnen we daar moeilijk tegen zijn”, zegt de zaakvoerder van grafisch bedrijf Janaprint in Heist. “Maar ik denk dat zoiets toch beter geval per geval bekeken wordt. In een nauwe straat zijn veel van die borden inderdaad hinderlijk. Maar er is toch nog een verschil tussen een stijlvol dicht bij de zaak opgesteld bord en een schreeuwerig, hinderlijk geplaatste aandachtstrekker. Ik vraag me dus af of het echt nodig is om dit soort zaken in streng gecontroleerde regeltjes te gieten.”

Het gemeentebestuur voorziet in een overgangsperiode van twee maanden, maar vanaf 1 juni riskeren handelaars die niet in regel zijn dus wel een GAS-boete.