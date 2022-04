Menenpoort in Ieper opgesmukt voor eeuwherdenking

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) start begin volgend jaar een grondige restauratie van de Menenpoort, die op 24 juli 1927 in Ieper ingehuldigd werd als ‘Memorial to the Missing’.

Op het monument worden meer dan 54.000 vermiste strijdkrachten uit het Gemenebest bij naam herdacht. “Opdat ook toekomstige generaties WO I op een authentieke manier kunnen blijven herinneren en beleven, dringen zich grondige conservatie- en restauratiewerken op, die ongeveer twee jaar zullen duren”, klinkt het bij de CWGC. “Het monument zal in volle glorie hersteld zijn voor de eeuwherdenking in 2027.”

Gevels voegen

De restauratie omvat het conserverend reinigen en herstellen van de natuurstenen elementen en het opnieuw voegen van de gevels in baksteen. De naampanelen worden gereinigd en hersteld waar nodig, en er zal een nieuwe waterdichte afdichting op het dak worden aangebracht. Verder worden herstellingen uitgevoerd aan de kelders, trappentorens, plafonds en ronde openingen in het dak.

Last Post

Nabij de Menenpoort, in het CWGC-informatiepunt in de Menenstraat en online zal de CWGC info verschaffen over de restauratie en bezoekers “alternatieve innovatieve mogelijkheden” bieden om het monument te ontdekken. “De dagelijkse Last Post om 20 uur blijft plaatsvinden”, verzekert de CWGC, die voor de werken kan rekenen op een gereserveerd Vlaams premiebedrag van 1,6 miljoen euro en een Ieperse subsidie van 300.000 euro. (TP)