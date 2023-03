Menen zet personeelsleden die afscheid namen in de bloemetjes

Vandaag, 22 maart, ontvingen burgemeester Eddy Lust en zijn schepenen een tiental stadsmedewerkers die onlangs met pensioen gingen.

Twee keer per jaar zet stad Menen de (ex-)medewerkers op gepaste wijze in de bloemetjes. Vandaag was het de eerste personeelsviering van het jaar en een tiental stadsmedewerkers, zowel tewerkgesteld in het lokaal bestuur Menen als het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Menen, genoten dus van deze bijzondere dag en leuke attentie. De genodigden werden in het woon-zorgcentrum Andante ontvangen voor een drankje en een hapje waarna ze elk een mooie geschenkbon overhandigd kregen ter bedanking van hun jarenlange dienst. (NVM)