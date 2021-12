Menen wil oudere bewoners naar buiten lokken met ‘seniorenpaden’

De stad Menen heeft een ‘seniorenpad’ uitgetekend waardoor men de senioren als het ware uitnodigt om naar buiten te komen. “Er bestaat immers een rechtstreeks verband tussen de gezondheid van de mensen en de manier waarop de stad is ingericht, een onderzoek heeft dat bewezen”, zegt schepen Herman Ponnet.

“Nefast voor de gezondheid is eenzaamheid, wie eenzaam is zal ook minder bewegen, vooral in omgevingen die minder uitnodigend zijn om een stap uit huis te zetten en andere mensen te ontmoeten. Wij willen het anders, wij willen een stad zijn die mensen aanzet en uitnodigt naar buiten te treden.”

Met de aanleg van het ‘seniorenpad’ is menop de goede weg; ook omdat het pad langs enkele handelszaken loopt. Het biedt ook meer mogelijkheden om te rusten en is overal toegankelijk voor mensen met een rollator of een rolstoel. Het pad is 2 kilometer lang, start aan het stadhuis op de Grote Markt en gaat vervolgens via de Poststraat en Oude Leielaan naar de Rijselstraat , via de parking, om daarna via de Kerkomtrek, Fabiolalaan, Benediktinessenstraat, Bruggestraat weer op de Grote Markt te eindigen. Belangrijk daarbij is dat er voldoende zitbanken zijn langs het pad.

Extra rustbakens

“We hebben op het pad extra rustbakens geplaatst namelijk aan het Psychiatrisch Centrum in de Bruggestraat, in de Sint-Jansmolenvest en oudere zitbanken langs de Oude Leielaan werden vervangen en we plaatsen er ook een picknicktafel. Zo zal men om de 200 à 250 meter een rustpauze kunnen inlassen. Om het met een rollator te kunnen volgen, hebben we obstakels op het trottoir verwijderd en om alle zitbanken toegankelijk te maken zijn de banken in de Benediktinessenstraat, die uitkijken op Park Ter Walle, nu bereikbaar via een hellend vlak.”