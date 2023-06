Menen pakt uit met mobiel digipunt

Nadat eerder dit jaar zes digipunten werden geïnstalleerd in Groot-Menen, pakt het stadsbestuur nu uit met een mobiele versie. Vanuit een hippe caravan helpen vrijwilligers iedereen met vragen over het internet en de digitale wereld.

‘De digitale kloof dichten!’ Het was het uitgangspunt van de digipunten waarmee de stad in april wist uit te pakken. Op vaste tijdstippen kon iedereen die er nood aan had, toegang krijgen tot het internet en werd hij of zij bijgestaan door een ‘digimaat’. “En die digipunten schoten hun doel niet voorbij”, klonk het bij een trotse schepen Angelique Declercq.

“Iets meer dan 131 mensen kwamen aankloppen bij één van de digipunten met een brede waaier aan vragen. Van het installeren van een Itsme-account tot het aanmaken van een emailadres? Er zijn nog steeds heel wat mensen die absoluut niet wegwijs zijn in onze meer en meer digitale wereld. We willen nog meer mensen uit deze doelgroep bereiken en trekken er daarom op uit met ons mobiel digipunt. Een caravan, gepimpt om maximaal op te vallen, zal op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen in het straatbeeld verschijnen. Er zijn steevast vrijwilligers te vinden die iedereen kunnen helpen met hun vragen of hun problemen. Misschien is nog niet geheel duidelijk hoe internetbankieren werkt of hoe je bepaalde documenten online moet aanvragen? Misschien heb je problemen met je computer en je laptop en raak je er geen wijs aan uit? De digimaten staan voor je klaar om je vooruit te helpen.”