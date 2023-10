Menen organiseert acties voor Internationale dag tegen armoede: “Kijk op armoede strookt niet met de werkelijkheid”

In Menen zijn er deze en volgende week verschillende acties rond de Internationale dag voor uitroeiing van armoede op 17 oktober. In de week van 9 tot 15 oktober is er een inleefweek en iedereen wordt uitgenodigd om een geknoopt wit laken uit te hangen, het symbool van verzet tegen armoede.

Op de Place du Trocadéro in het 16e arrondissement van Parijs vond in 1987 de allereerste Verzetdag tegen armoede plaats op 17 oktober. Meer dan 100.000 mensen verzamelden om duidelijk te maken dat extreme armoede indruist tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Sinds 1992 is de ‘Internationale dag voor de uitroeiing van armoede’ ook door de Verenigde Naties officieel erkend. Ook stad Menen sensibiliseert jaarlijks rond het thema.

Frederic Dehaudt (43) is al voor het derde jaar deel van de werkgroep rond de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede in Menen: “De gemiddelde kijk op armoede strookt jammer genoeg nog steeds niet met de werkelijkheid. In de aanloop naar 17 oktober organiseren wij dus een solidariteitsactie en inleefweek en de dag zelf komt er een interactieve avond in CC De Steiger. Dat gebeurt allemaal in samenwerking met CC De Steiger, maar ook CAW, Welzijnsschakel Grenslicht, De Figuranten, Uit De Marge en de Academie voor Beeld, Muziek en Woord.”

Geknoopt wit laken

Het internationale symbool van de Verzetdag is een geknoopt wit laken. De werkgroep nodigt alle Menenaars dan ook uit om deze en volgende week een geknoopt wit laken uit te hangen: “Je ziet ze al verschijnen in het stadbeeld, maar veel mensen weten niet wat het betekent. We proberen daarom bij elk wit laken een affiche te hangen met alle info erop. Dit jaar hebben we ook oude lakens van het ziekenhuis uitgedeeld. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij het project.”

Mensen bewust maken dat (kans)armoede bestaat is één ding, maar ze zelf de gevolgen ervan doen ervaren is nog iets heel anders. De werkgroep daagt de Menenaars net daarom uit om eens één week te leven zoals iemand in extreme armoede met een ‘inleefweek’. Dat betekent een week lang leven met 60 euro voor een volwassene, 100 euro voor koppel (2 volwassenen onder zelfde dak) en 20 euro voor een kind.

Frederic overloopt enkele regels: “We zijn redelijk strikt in ons reglement, zodanig dat de ervaring zo realistisch mogelijk is. Als je iets haalt uit je kast dat je de week voordien al gekocht had, dan moet je dat aftrekken van je budget.” Andere regels betreffen bijvoorbeeld het brandstofverbruik: het reglement raadt aan om 0,4170 euro per kilometer aan te rekenen. Vaste kosten zoals huur, elektriciteit en gas, verzekeringen, internet en telefonie, abonnementen… worden ten slotte niet aangerekend. “Als je echt in armoede leeft is het natuurlijk nog helemaal anders. Er is het psychologische aspect, de schaamte en de sociale uitsluiting. Dat kunnen we niet nabootsen en dat mag echt niet onderschat worden”, vult Frederic aan.

Interactieve avond

Frederic Dehaudt geeft ook nog aan dat er op de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede zelf een afsluitend event is in CC De Steiger om 19 uur: “We zullen de mensen ontvangen met een kom soep en brood, wat symbool staat voor de soberheid van een leven in armoede. In het eerste luik zijn er vijf verschillende kamers waar elke groep tien minuten in kan. Welzijnsschakel Grenslicht zal bijvoorbeeld armoede belichten vanuit de gezondheidszorg. In een andere kamer kunnen mensen die hebben meegedaan aan de inleefweek hun ervaringen delen met de bezoekers. Zo creëren we uiteindelijk vijf verschillende invalshoeken.”

“Daarna trekken we allemaal naar de theaterzaal waar er drie nummers zullen worden opgevoerd. Dat wordt voorzien door De Figuranten. Er is een speciaal koor samengesteld voor deze gelegenheid uit het vaste team en mensen die in armoede leven. Na de vertoning kunnen we aanwezigen nog informeel napraten over het evenement. Het is vooral de bedoeling dat we iedereen een kans bieden om solidair te zijn.”

Armoede is vooral een grootstedelijke problematiek. Toch scoort Menen, als middelgrote grensstad, behoorlijk hoog in de armoedecijfers. De cijfers op een rijtje: – 5,3 per 1000 inwoners genieten het leefloon in Menen. In Kortrijk (11,81), Spierre-Helkijn (7,78) en Harelbeke (5,75) is dat gemiddeld meer. Bij de andere gemeentes in onze regio ligt het cijfer een stuk lager: onder 2 per duizend inwoners. – 4,97% van de inwoners leeft met een bijstandsuitkering. In het Vlaams Gewest ligt het gemiddelde cijfer op 3,06%. – 2,7% van de inwoners heeft een betalingsachterstand. In het Vlaams gewest is het 1,9%. – 12% van de inwoners ervaren betalingsmoeilijkheden. In het Vlaams Gewest is het 10%. – 19,7% van de kinderen leeft in armoede. In het Vlaams Gewest is het 12,7%. – 34,1% van de huishoudens hebben een budgetmeter elektriciteit. In het Vlaams Gewest is dat 15,7%. Schepen van Armoedebestrijding en gelijke kansen Angelique Declercq (Vooruit) nuanceert die cijfers: “Met het huidige stadbestuur hebben we beslist om dat bij de wortel aan te pakken en vooral op lange termijn te werken. Dat zal allemaal pas later z’n vruchten afwerken in de cijfers.”