Menen lanceert ‘tutjesboom’ in Serge Bertenpark: “Kinderen kunnen er hun tutje afgeven wanneer ze er klaar voor zijn”

Het afgeven van een fopspeen, het ‘tutje’, is een belangrijke etappe in het leven van jonge kinderen. Met de tutjesboom, die vanaf vandaag, woensdag, te bezichtigen is in het Serge Bertenpark in Menen, moet die overstap wat eenvoudiger gaan verlopen.

Een ‘tutje’, weinig ouders die er hun kinderen niet een vorm van veiligheid en comfort mee bieden. “Toch wordt het aangeraden om tussen de twee en vier jaar afstand te nemen van de fopspeen”, lacht schepen Angelique Declercq (Vooruit). “Van de vorming van het gebit tot de ontwikkeling van spraak, tijdig het tutje achterwege laten heeft vele voordelen. Het is dan ook een belangrijke mijlpaal in het leven van een kind al is die niet altijd even eenvoudig. Vaak namen kinderen afscheid van hun fopspeen tijdens speciale gelegenheden zoals kerst of met Sinterklaas. Nu hebben we in Menen ook de ‘tutjesboom’, waar kinderen hun tutje kunnen afgeven wanneer ze er klaar voor zijn.”

Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende organisaties. Het Huis van Het Kind Menen lag aan de basis van het concept, BuLo Blijdhove zorgde voor de creatie van het houten huisje waar alle kleurrijke linten in bewaard worden en De Pelikaan zal instaan voor het onderhoud van de boom. Om het geheel aan het publiek bekend te maken, werd eveneens een kinderboek geschreven. “Milan en de tutjesboom” is te ontlenen in de drie vestigingen van de bibliotheek.