Menen is opnieuw marginaalste stad van Vlaanderen

Een nieuw jaar staat gelijk aan een nieuwe zoektocht naar de meest marginale stad van Vlaanderen. Ook dit jaar kroont Menen zich tot de absolute kampioen van deze absurde online verkiezing, waardoor het de ongeslagen kampioen blijft.

Is Menen de Eddy Mercx van de online verkiezingen? In het geval van de titel ‘Marginaalste stad van Vlaanderen’ kan het zowaar kloppen. Sinds de start van de verkiezing, een banale studentengrap op sociale media, is de grensstad de te kloppen favoriet geworden. Wie zijn naam in de rangschikking ziet verschijnen, gaat vaak enkel voor de tweede plaats in de schaduw van 8930.

De verkiezing, als een regelrecht kampioenschap georganiseerd, lokt jaarlijks duizenden mensen naar het toetsenbord. Tijdens een afvalrace worden verschillende steden tegen elkaar uitgespeeld, totdat er één enkele naam overblijft. Wat merkwaardig is, is dat het de Menenaars zelf zijn die massaal op hun thuisstad stemmen. Keer op keer wordt de oproep aan een rotvaart gedeeld en komen de inwoners van Groot-Menen als een ware tsunami hun positie verdedigen waarbij de tegenstand wordt verpulverd.

Uniek

Hoewel het stadsbestuur bij de eerste titel not amused was met de eer, schaafde ze haar mening bij. Schepen Griet Vanryckegem, bevoegd voor Cultuur, zag er de grap wel van in en liet vorig jaar weten dat Menenaars hiermee duidelijk maken dat ze zichzelf kunnen relativeren. Ze blijft echter wel achter haar uitnodiging staan. “De organisatoren van de verkiezing zijn meer dan welkom in onze stad, om zo hoogstpersoonlijk te komen ontdekken wat Menen zo uniek maakt”, liet ze bij de vorige winst nog optekenen.