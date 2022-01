Menen in de ban van Valentijn met selfiewedstrijd ‘Kust ze’

Menen Het was al te merken in de straten van Groot-Menen waar een deel van de kerstverlichting moest wijken voor een extra rood hartje. Maar dat is niet alles, in de aanloop naar Valentijn wil het stadsbestuur wat leven in de brouwerij brengen, de bevolking betrekken en prikkelen en de handelskernen extra animeren.

Een van de evenementen naar aanleiding van de veertiende februari is ‘Kust ze’. “Dat is een selfiewedstrijd”, legt kersvers schepen Kasper Vandecasteele uit. “Kus je Valentijn aan één van onze liefdesbomen op de Grote Markt in Menen, op Lauwe of Rekkem. Plaats of kies zelf je eigen liefdesboom ergens in Groot-Menen en maak er een romantische selfie van met je geliefde en een rood attribuut.”

Stemming

Neem daarna deel aan de valentijnsfotowedstrijd. Post de selfie tussen 24 januari en 13 februari op de Facebookpagina van de stad Menen, als reactie op het bericht met het campagnebeeld, of bezorg je foto online via www.menen.be/kustze.”

“Op Valentijnsdag zelf, 14 februari, lanceren we de stemming. De foto die tegen 21 februari de meeste vind-ik-leuks verzamelde, wint een Restobon van 100 euro bij een eetgelegenheid in Menen, Lauwe en Rekkem naar keuze. Zo steunen we ook onze lokale horecazaken”, aldus schepen van Economie Virginie Breyne.

Naast de selfiewedstrijd is Valentijn ook voelbaar in het straatbeeld. De kerstbollen werden vervangen door rode hartjes. Die hartjes zorgen voor een extra touch voor wie door de straten floreert op zoek naar een valentijnsgeschenk.

Barometer

In het stadhuis staat de barometer op ‘Liefde’. Binnenin is er een leuke aankleding en in de etalages naast het belfort kun je liefdesgedichten ontdekken, geselecteerd door inwoners met een ‘hart’ voor woord, zoals onze ereburgers Jozef Deleu en Willy Spillebeen. Ook de bib, academie voor Muziek en Woord, Villa Buurvrouw en het schepencollege bezorgen de inwoners en bezoekers op die manier een vleugje poëzie.

(WO)