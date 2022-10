Menen heeft nu autismevriendelijke bibliotheek

Doordat men in de Meense bibliotheek actief bezig is en werk maakt van een Autismevriendelijke werking en inrichting kreeg men recent de beloning voor de geleverde inspanningen. Als derde bibliotheek in België en de eerste in West-Vlaanderen kreeg men het logo ‘Autismevriendelijk’ van Sterkmakers in Autisme.

“Wij ijveren al lang om de Bibliotheek op een laagdrempelig manier toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. De realiteit leer ons echter dat het voor mensen met autisme niet evident is om die stap te zetten en info op te vragen aan de balie. Daarom werd op 2 april , naar aanleiding van de Wereld Autisme Dag, een nieuwe dienstregeling uitgerold”, zegt schepen Griet Vanryckeghem.

Webformulier

“De dienstregeling bestaat erin om mensen met autisme via een online webformulier de kans te geven een persoonlijke rondleiding aan te vragen in de bibliotheek. Op die manier bieden we hen een laagdrempelige persoonlijke begeleiding aan op hun maat. Dit gaat van hulp bij het lid worden van de bibliotheek tot wegwijs worden in ons aanbod en deelname aan de activiteiten “, aldus Els Pottie die zal instaan voor de begeleiding.

“Door dat engagement hebben we recent dus het logo ‘Autismevriendelijk’ ontvangen. Het logo is vergezeld van een intentieverklaring, die door al onze medewerkers is ondertekend. Hierin wordt uitgelegd welk concrete acties we nog meer ondernemen op het vlak van herkenbaarheid, duidelijk en overzichtelijk. Meestal zijn dat kleine ingrepen, maar voor mensen met autisme zijn het net die kleine ingrepen die voor hen een groot verschil kunnen maken”, aldus bibliothecaris Tom Laureys.

Een persoonlijk rondleiding aanvragen in de bibliotheek kan hier. (WO)