Menen doet samen met radio Jess FM duit in het zakje voor ‘De Warmstse Week’

Dé solidariteitsactie van de VRT is zonder twijfel De Warmste Week. Dit jaarlijkse evenement wordt telkens georganiseerd in de week voor kerst, van 19 tot en met 24 december. Stad Menen wil dit jaar alsook hun duit in het zakje steken en vonden gelijkgestemden bij lokale radio Jess FM.

“De Warmste Week van StuBru zit dus dit jaar niet enkel in Hasselt, maar ook in onze stad zullen we een Warmste Week-radio presenteren aan onze inwoners rond het thema ‘armoede’. Zo willen we hier lokaal wat extra beleving creëren en mensen samen brengen”, zegt Schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq.

Samen met lokale radio Jess FM bouwt de stad Menen een eigen Warmste Week-studio in het stadhuis zelf. “Het lokaal hier, die onmiddellijk uitgeeft aan de parking van het Stadhuis kant Groentemarkt, zullen we omtoveren tot een soort pop-up Warmste Week studio die zal aanvangen op zaterdagvoormiddag 17 december van 9.00 uur tot 13.00 uur. Daarna nog elke dag van maandag 19 tot en met donderdag 22 december telkens tussen 17.00 uur en 19.00 uur”, vertelt Kevin Dekeyn van radio Jess FM.

Deze lokale Warmste Week periode zal voor, maar ook vooral mét, de inwoners gebeuren. “We zullen op die momenten net als de StuBru-radio interactief met de Menenaars ‘werken’ rond het Warmste Week-thema ‘armoede’. We doen daarom maar liefst vier warme oproepen om samen met dit lokaal initiatief zo veel mogelijk mensen te bereiken én geld in te zamelen”, aldus Angelique.

Dit zijn de vier manieren om deel te nemen: – Zet jouw Warmste Week-actie, bijvoorbeeld met jouw vereniging of sportclub, in de kijker op onze lokale radio. – Vraag een nummer aan op Jess FM tijdens de Warmste Week en doneer minstens 1 euro. Kom vooral jouw donatie persoonlijk afgeven in de radiostudio. – Ga een Warmste Week-challenge aan, daag iemand uit en sponsor hem/haar als die uitdaging lukt. Kom daarna samen het bedrag naar de radiostudio brengen. – Speel en/of zing live een song in onze Warmste Week-studio in het stadhuis.

Eén of meerdere van deze bovenstaande Warmste Week-initiatieven kan je registreren op www. menen.be/dewarmsteweek. “Wie dat doet, maakt dus kans om tussen 19 en 22 december live op onze Meense Warmste Week-radio te komen. Mensen zullen ook vrij in en uit onze studio kunnen komen voor een bezoekje en een praatje met de radiomakers. We maken voor die gelegenheid eigenlijk ons eigen glazen huis op de hoek van het stadhuis aan de kant Groentemarkt. Iedereen is dus meer dan welkom”, besluit Kevin Dekeyn. (NV)