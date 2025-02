Menen al voor de zesde (!) keer op rij verkozen tot meest marginale stad van Vlaanderen: “Hebben er dit jaar eigenlijk weinig aandacht aan geschonken”

Eerst de goedkoopste, nu ook de marginaalste! Menen werd zopas verkozen, voor de zesde keer op rij, tot meest marginale stad van Vlaanderen. De ludieke verkiezing kon rekenen op de stem van duizenden mensen, een verkiezing waarin Menen niet te kloppen lijkt. “We volgen het zelfs niet meer.”

“En moesten we dat nu eens in een verkiezing gieten?” Het moet zowat de insteek zijn geweest, ergens aan één of andere toog in Vlaanderen, waarmee de verkiezing van “meest marginale stad van Vlaanderen” werd geboren. Ludiek, studentikoos en vooral met een flinke korrel zout te nemen. Via de Facebookpagina Keizerrijk Vlaanderen, vandaag goed voor 4.000 likes, werd een prent met stevige Kamping Kitsch invloeden gelanceerd en de bal ging aan het rollen.

De enkele likes, die veelal vanuit het geboortecafé kwamen, groeiden de afgelopen jaren uit tot een ware hype. Hoewel de verkiezing geen enkele legale waarde heeft, werd het voor de bewoners van de deelnemende steden een ware prestigeslag. Niemand wilde de titel aan een ander gunnen, allen wilde ze de beker naar hun eigen postcode krijgen.

8930 spant de kroon

Maar toen moeide Menen zich in het verhaal. Ze wonnen, bleven winnen en de titel werd zowaar een cultobject. Vrijdag klokslag 17 uur liep de verkiezing voor 2025 af en Menen won, zij het dan wel nipt, opnieuw. Dit keer moest Aalst tevreden nemen met een tweede plaats. Opmerkelijke vaststelling: net zoals voorgaande jaren zijn het vooral Menenaars zelf die aan de kar trokken. Ook dit jaar werden volledige campagnes op sociale media gestart, met de oproep zeker op eigen stad te kiezen. Voor de inwoners van de grensstad was het dan ook duidelijk: de titel moest in postcode 8930 blijven.

Ook in het stadhuis werd de verkiezing vanuit een ooghoek gevolgd, al is er van de paniek van vorige jaren geen sprake meer. Enkele edities terug werd er zelfs nog openlijk gesproken over klacht indienen en vorig jaar riep schepen Kasper Vandecasteele (Voor 8930) zelfs op niet te stemmen. Zijn oproep had net een omgekeerd effect. “We hebben er dit jaar eigenlijk weinig tot geen aandacht aan geschonken”, liet de politicus dit keer optekenen. “De verkiezing is afgelopen, het is achter de rug en kunnen we gewoon terugkeren naar de orde van de dag.”