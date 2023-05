Memorial en fietstocht ter ere van Cyrille Van Hauwaert

Dit jaar is het 115 jaar geleden dat Cyrille Van Hauwaert de wielerklassieker Paris-Roubaix won. In zijn geboortedorp Slypskapelle laten ze die verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan. De wielertoeristen van CT Slypskapelle fietsten op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei het parcours van toen. Bij aankomst in Slypskapelle werd een monument ter ere van de gewezen wielrenner onthuld.

Op 16 december 1883, 140 jaar geleden, werd Cyrille Van Hauwaert geboren in Moorslede. Kort na zijn geboorte verhuisde het landbouwersgezin naar de Bloemhoek in Slypskapelle waar Cyrille opgroeide. Hij zou later een mooie wielercarrière uitbouwen. In 1909 was hij de eerste Belg die een etappe in de Ronde van Frankrijk won. Een jaar voordien had hij ook al de wielerklassieker Paris-Roubaix op zijn naam geschreven.

Parcours uit 1908

“Slypsenaar Franky Vanlokeren vond dat we die prestatie niet zomaar voorbij mochten laten gaan”, zegt Jean-Luc Deprez van het plaatselijke comité. “Hij stelde dan ook voor om onze wielerhelden een blijvende herdenking te geven.” De bewoners beslisten om op het Dorpsplein een memoriaal te plaatsen. “In 1983 kreeg Cyrille bij de 100-jarige viering van zijn geboortejaar een gedenkplaat voor de inkom van de gemeentelijke sporthal. In 2021 zorgde de heemkundige kring ervoor dat reus Cyrille werd gedoopt. Met het plaatsen van dit memoriaal komt Van Hauwaert ook een beetje thuis en is de cirkel rond. Geboren in Moorslede en groot geworden in Slypskapelle”, vat Deprez het samen.

Het memoriaal wordt op zaterdagavond 13 mei onthuld. Dat gebeurt op een speciale manier. “Met onze wielertoeristenclub brengen we ook tijdens datzelfde weekend een ode aan Cyrille Van Hauwaert”, aldus Ferdi Geldhof van de wielertoeristenclub. “Wij gaan dat weekend het parcours van Paris-Roubaix van in 1908 fietsen.” De wielertoeristen starten op vrijdag vanuit Parijs en zullen op vrijdag en zaterdag in totaal 294 kilometer fietsen. Acht leden zullen de hele rit fietsen. Onderweg sluiten andere clubleden aan. Zo’n twintigtal wielertoeristen worden op zaterdagavond in Slypskapelle verwacht voor de inhuldiging van het memoriaal.